Профилактика цистита

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Профилактика цистита

Сообщение Надежда 79 » 24 окт 2018, 13:12

какая может быть профилактики надо просто следить за тем где вы сидите, что одеваете и что едите.
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obyvatell
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 20:34

Re: Профилактика цистита

Сообщение obyvatell » 11 ноя 2018, 14:58

Почитайте инструкцию на "Норфлоксацин".
Сходите в врачу за рецептом "Озон"-овский стоит 20таб 400мг 100руб.
Без рецепта Вам продадут импортный аналог за 400-450р.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Профилактика цистита

Сообщение sasha@vera » 16 ноя 2018, 12:25

Если цистит - проблема мужского характера, значит течение и профилактика такие - phimos-and-infertility.ru/pielonefrit.html как на сайте описано. Коротко так сказать можно:цистит — заболевание воспалительного характера, поражающее слизистые оболочки мочевого пузыря. А вот диагностика цистита у женщин и у мужчин происходит по-разному.
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Профилактика цистита

Сообщение diaan » Сегодня, 05:16

Читаю про состав sorbex baby , как думаете стоит ли такой сорбент давать для профилактики таких заболеваний? Просто в интернете несколько сорбентов есть в подборке, и по моему мнению именно сорбекс будет самым безопасным и проверенным для любого организма. Как взрослого так и детского.
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