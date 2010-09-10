Профилактика цистита
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- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Профилактика цистита
какая может быть профилактики надо просто следить за тем где вы сидите, что одеваете и что едите.
Re: Профилактика цистита
Почитайте инструкцию на "Норфлоксацин".
Сходите в врачу за рецептом "Озон"-овский стоит 20таб 400мг 100руб.
Без рецепта Вам продадут импортный аналог за 400-450р.
Сходите в врачу за рецептом "Озон"-овский стоит 20таб 400мг 100руб.
Без рецепта Вам продадут импортный аналог за 400-450р.
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Профилактика цистита
Если цистит - проблема мужского характера, значит течение и профилактика такие - phimos-and-infertility.ru/pielonefrit.html как на сайте описано. Коротко так сказать можно:цистит — заболевание воспалительного характера, поражающее слизистые оболочки мочевого пузыря. А вот диагностика цистита у женщин и у мужчин происходит по-разному.
Re: Профилактика цистита
Читаю про состав sorbex baby , как думаете стоит ли такой сорбент давать для профилактики таких заболеваний? Просто в интернете несколько сорбентов есть в подборке, и по моему мнению именно сорбекс будет самым безопасным и проверенным для любого организма. Как взрослого так и детского.
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