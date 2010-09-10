Сообщение UNCLE1911 » 11 июн 2013, 14:22

Dimono писал(а): Прошу прощения, а что с этой штукой можно делать? А то может и мне надо, а я не в курсе.

Можно всю узбекскую армию перекрасить в шведскую.А вот зачем тигрице столько надо? Может ее генералом узбекской разведки назначили?