Где в Рязани купить пергидроль?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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15 сообщений • Страница 1 из 1
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Где в Рязани купить пергидроль?
Нужна концентрированная перекись 34-37%, литров 10, продается где-нибудь?
Re: Где в Рязани купить пергидроль?
Найдёшь - позвони, я в свою очередь тоже. Говорят, в конторах по водоочистке надо спрашивать.
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Где в Рязани купить пергидроль?
DS писал(а):Найдёшь - позвони, я в свою очередь тоже. Говорят, в конторах по водоочистке надо спрашивать.
или на химических базах. скорее всего в Москве буду брать, там адресов много.
Но это данные 2010 г.
1. У Andre.voda на "Мельнице" (41-ый км. МКАД - у Калужского шоссе) в павильоне ПВ-6 (http://www.aquafreshsystems.ru). Цена: 5литров - 500рулей. 30литров - 1500 рублей.
Говорят, что они переехали в павильон НПВ-71/72, цена 30 килограммовой канистры 2100 руб.
2. http://www.labteh.com/contacts.html.
3. 2 км от МКАД по Горьковскому шоссе. Транспортная улица дом 6А. Въезжаете на базу и прямо до конца, далее направо и немного левее упираетесь в склад. Спрашиваете Александра
и покупаете прям на месте. 12 кг стоит 300руб. - перикись водорода 37% медицинская, производство Дзержинск.
4. ул. Героев Панфиловцев д.20 - метро Планерная. (495)948-54-66 - отдел основной химии,
23кг., 37%, 560рублей, покупал 4 августа (сообщил alexx79).
5. На Волгоградке в компании РУСХИМ пергидроль, изготовитель г. Дзержинск.
6. ООО «ПРОМТЕХРЕСУРС» - http://oooptr.ru/index.php?pn=3.php
Московская область г.Реутов, ул. Фабричная,д.7. Тел: (495) 76-76-866, (495) 77-88-061, Т\ф: (495)-528-00-19. Цена здесь - супер!
7. http://aqua-him.ru/catalogue/cat007/cat007_31.html
8. Перекись водорода 30-40% продают по 830 руб за 34 кг (или литра)
http://www.gxm.su/ximmarket/index.php, Амурская 2А. (сообщил akslepeodot).
9. Проезд Черепановых, 1 (рядом с Петровско-Разумовской - Дмитровкое ш.), тел. 662-4814. Пергидроль 37% в канистрах по 12кг - 770р. (сообщил absoluten).
Re: Где в Рязани купить пергидроль?
Прошу прощения, а что с этой штукой можно делать? А то может и мне надо, а я не в курсе.
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Где в Рязани купить пергидроль?
Dimono писал(а):Прошу прощения, а что с этой штукой можно делать? А то может и мне надо, а я не в курсе.
заливать в бассейн, чтобы не цвел, вместо химии)
Re: Где в Рязани купить пергидроль?
Dimono писал(а):Прошу прощения, а что с этой штукой можно делать? А то может и мне надо, а я не в курсе.
Можно всю узбекскую армию перекрасить в шведскую.
А вот зачем тигрице столько надо? Может ее генералом узбекской разведки назначили?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Где в Рязани купить пергидроль?
tigrizca писал(а): вместо химии)
А перекись - физика?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Где в Рязани купить пергидроль?
похоже можно через интернет заказать http://ryazan.tiu.ru/Pergidrol.html?category=8020409
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Где в Рязани купить пергидроль?
UNCLE1911 писал(а):tigrizca писал(а): вместо химии)
А перекись - физика?
ок, вместо термоядерной химии..
Re: Где в Рязани купить пергидроль?
tigrizca писал(а):Dimono писал(а):Прошу прощения, а что с этой штукой можно делать? А то может и мне надо, а я не в курсе.
заливать в бассейн, чтобы не цвел, вместо химии)
Не, мне не надо. У меня бассейна дома нет.
Re: Где в Рязани купить пергидроль?
Andre voda я знаю, у него и покупал всю систему. А Рязань сегодня по моей просьбе обзвонили - за 2 часа не нашли.
Re: Где в Рязани купить пергидроль?
Люди, а где вы бассейны покупали для пергидроля)))? Где в Рязани большой выбор. Хочу каркасный интекс.
Re: Где в Рязани купить пергидроль?
У меня бассейна нет, у меня система водоподготовки, для обезжелезивания применяется перекись водорода. Какркасный бассейн чуть не купил, а потом увидел в соседней деревне каркас с лохмотьями и передумал.
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Где в Рязани купить пергидроль?
никанора писал(а):Люди, а где вы бассейны покупали для пергидроля)))? Где в Рязани большой выбор. Хочу каркасный интекс.
Я в Ашане покупала, там был хороший выбор. В Метро меньше.
Re: Где в Рязани купить пергидроль?
Народ пергидроль можно купить в Рязани на московском вот сайт pergidrol62.ru
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