Найден гос. номер
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Re: Найден гос. номер
Не говори! Второе сообщение - и снова очень умное.
Re: Найден гос. номер
ivanes писал(а):У меня во дворе стоит микроавтобус из Донецка. Водитель каждыйц вечер снимал номера. "Если свистнуть,то не поедещь в Москве." так объяснил водитель. Аналогичное видел с номерами из Пенсильвании. Снимал вечером и ставил утром.
Оказалось,что в Армении разрешается покупать машину с номерами.
Реально не понимаю причин для таких страданий. Антивандальные рамки форева!!!
Словом можно ранить. А словарём - убить!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 июн 2017, 06:32
Найден гос номер
Блин нашёл тож номер 7313 ВР-7, но сегодня же и шурин потерял номер...конченные затопы...когда теряешь номер нужно заново делать два или только один ?
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