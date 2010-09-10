ivanes писал(а): У меня во дворе стоит микроавтобус из Донецка. Водитель каждыйц вечер снимал номера. "Если свистнуть,то не поедещь в Москве." так объяснил водитель. Аналогичное видел с номерами из Пенсильвании. Снимал вечером и ставил утром.

Оказалось,что в Армении разрешается покупать машину с номерами.