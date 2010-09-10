Найден гос. номер

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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Найден гос. номер

Сообщение DS » 24 май 2015, 22:33

Не говори! Второе сообщение - и снова очень умное.
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Vovez
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1273
Зарегистрирован: 04 июн 2010, 13:10

Re: Найден гос. номер

Сообщение Vovez » 26 дек 2015, 20:37

ivanes писал(а):У меня во дворе стоит микроавтобус из Донецка. Водитель каждыйц вечер снимал номера. "Если свистнуть,то не поедещь в Москве." так объяснил водитель. Аналогичное видел с номерами из Пенсильвании. Снимал вечером и ставил утром.
Оказалось,что в Армении разрешается покупать машину с номерами.

Реально не понимаю причин для таких страданий. Антивандальные рамки форева!!! :D
Словом можно ранить. А словарём - убить!
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Hoinnepilla
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 06:32

Найден гос номер

Сообщение Hoinnepilla » 04 авг 2017, 22:02

Блин нашёл тож номер 7313 ВР-7, но сегодня же и шурин потерял номер...конченные затопы...когда теряешь номер нужно заново делать два или только один ?
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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: Найден гос. номер

Сообщение Marcus » 04 фев 2018, 20:17

Нашли?)))
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Найден гос. номер

Сообщение vorog58 » Сегодня, 09:24

Молодец. Просто добропорядочный гражданин. Только забыл сообщить, куда и кому обратиться
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