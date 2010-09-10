Сообщение АЛСНщик » 30 дек 2015, 10:11

UNCLE1911 писал(а): По совету местного Развлекателя решил оплатить их счет. Так нет! Сбербанк онлайн пишет:"Обратите внимание

Значение: Неизвестный получатель средств". И номер счета пытался вставить и номер бывшего телефона.

Сталкивался с подобной проблемой, когда платил через банкомат. Надо было ввсести какой-то код региона - в результате всегда получался "неизвестный получатель средств". Оказалось, что код региона - это автомобильный код, в нашем случае 62. Впрчем, с банкоматом вышло даже проще, чем я ожидал. В меню следовало выбрать не "платежи", а "региональные услуги" - тут сразу знакомая менюшка сплывает, лицевой счёт автоматически предлагается.