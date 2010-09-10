Ростелеком развлекает
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Re: Ростелеком развлекает
По совету местного Развлекателя решил оплатить их счет. Так нет! Сбербанк онлайн пишет:"Обратите внимание
Значение: Неизвестный получатель средств". И номер счета пытался вставить и номер бывшего телефона.
Значение: Неизвестный получатель средств". И номер счета пытался вставить и номер бывшего телефона.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Ростелеком развлекает
UNCLE1911 писал(а):По совету местного Развлекателя решил оплатить их счет. Так нет! Сбербанк онлайн пишет:"Обратите внимание
Значение: Неизвестный получатель средств". И номер счета пытался вставить и номер бывшего телефона.
Здравствуйте. Массовых обращений с ошибкой при переводе платежей не зафиксировано. В связи с этим просим Вас повторить платеж через личный кабинет Сбербанка, при этом корректно выбрав поставщика услуг (Ростелеком - Рязанский филиал или Ростелеком - Центр). Рекомендуем также произвести платеж с официального сайта компании Ростелеком: https://ryazan.rt.ru/payment Просим при оплате обязательно выбирать номер лицевого счета подключения.
Re: Ростелеком развлекает
UNCLE1911 писал(а):По совету местного Развлекателя решил оплатить их счет. Так нет! Сбербанк онлайн пишет:"Обратите внимание
Значение: Неизвестный получатель средств". И номер счета пытался вставить и номер бывшего телефона.
Сталкивался с подобной проблемой, когда платил через банкомат. Надо было ввсести какой-то код региона - в результате всегда получался "неизвестный получатель средств". Оказалось, что код региона - это автомобильный код, в нашем случае 62. Впрчем, с банкоматом вышло даже проще, чем я ожидал. В меню следовало выбрать не "платежи", а "региональные услуги" - тут сразу знакомая менюшка сплывает, лицевой счёт автоматически предлагается.
Re: Ростелеком развлекает
Обзавелся GPON цифровой телефон и Интернет со скоростью 150 мбит/с и 5 Ггц. Еле настроил через сетевой адаптер-свисток. Просто адптер работает на ВиндХP,7,8/ На эти ОС был драйвер. Нашел на ОС винд10,установил и все пошло.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 минут назад
Re: Ростелеком развлекает
Ростелеком конечно провайдер на любителя.
Но в некоторых городах ему нет альтернативы, так что, спасибо что хоть что-то есть!
Но в некоторых городах ему нет альтернативы, так что, спасибо что хоть что-то есть!
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