Ростелеком развлекает

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Ростелеком развлекает

Сообщение UNCLE1911 » 29 дек 2015, 15:52

По совету местного Развлекателя решил оплатить их счет. Так нет! Сбербанк онлайн пишет:"Обратите внимание
Значение: Неизвестный получатель средств". И номер счета пытался вставить и номер бывшего телефона.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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РТ Центр
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 12:41

Re: Ростелеком развлекает

Сообщение РТ Центр » 29 дек 2015, 20:00

UNCLE1911 писал(а):По совету местного Развлекателя решил оплатить их счет. Так нет! Сбербанк онлайн пишет:"Обратите внимание
Значение: Неизвестный получатель средств". И номер счета пытался вставить и номер бывшего телефона.


Здравствуйте. Массовых обращений с ошибкой при переводе платежей не зафиксировано. В связи с этим просим Вас повторить платеж через личный кабинет Сбербанка, при этом корректно выбрав поставщика услуг (Ростелеком - Рязанский филиал или Ростелеком - Центр). Рекомендуем также произвести платеж с официального сайта компании Ростелеком: https://ryazan.rt.ru/payment Просим при оплате обязательно выбирать номер лицевого счета подключения.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1788
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Ростелеком развлекает

Сообщение АЛСНщик » 30 дек 2015, 10:11

UNCLE1911 писал(а):По совету местного Развлекателя решил оплатить их счет. Так нет! Сбербанк онлайн пишет:"Обратите внимание
Значение: Неизвестный получатель средств". И номер счета пытался вставить и номер бывшего телефона.

Сталкивался с подобной проблемой, когда платил через банкомат. Надо было ввсести какой-то код региона - в результате всегда получался "неизвестный получатель средств". Оказалось, что код региона - это автомобильный код, в нашем случае 62. Впрчем, с банкоматом вышло даже проще, чем я ожидал. В меню следовало выбрать не "платежи", а "региональные услуги" - тут сразу знакомая менюшка сплывает, лицевой счёт автоматически предлагается.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7170
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Ростелеком развлекает

Сообщение ivanes » 13 дек 2018, 16:58

Обзавелся GPON цифровой телефон и Интернет со скоростью 150 мбит/с и 5 Ггц. Еле настроил через сетевой адаптер-свисток. Просто адптер работает на ВиндХP,7,8/ На эти ОС был драйвер. Нашел на ОС винд10,установил и все пошло.
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annochkalit
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 минут назад

Re: Ростелеком развлекает

Сообщение annochkalit » 8 минут назад

Ростелеком конечно провайдер на любителя.
Но в некоторых городах ему нет альтернативы, так что, спасибо что хоть что-то есть!
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