Сообщение Silvandir » 24 июн 2013, 13:14

Волей судьбы в выходные будем в районе озер Великое, Белое, Ивановское и др. Очень хочется остаться с ночевкой, тем более давно собирались. Но мест не знаем.

Пожелания: возможность проехать на легковом а/м, место для палатки и заход в воду.

Если кто посоветует, будем очень благодарны.