Клепиковские озера - нужен совет.
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
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Клепиковские озера - нужен совет.
Волей судьбы в выходные будем в районе озер Великое, Белое, Ивановское и др. Очень хочется остаться с ночевкой, тем более давно собирались. Но мест не знаем.
Пожелания: возможность проехать на легковом а/м, место для палатки и заход в воду.
Если кто посоветует, будем очень благодарны.
Пожелания: возможность проехать на легковом а/м, место для палатки и заход в воду.
Если кто посоветует, будем очень благодарны.
Re: Клепиковские озера - нужен совет.
может в этом году соберётесь..?!
езжайте до моста на Пре перед деревней Тюрвищи, а там налево есть такое тур. точка Колча.
и к Пре подход и есть оборудованные стоянки.
езжайте до моста на Пре перед деревней Тюрвищи, а там налево есть такое тур. точка Колча.
и к Пре подход и есть оборудованные стоянки.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1969
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Клепиковские озера - нужен совет.
edge писал(а):тур. точка Колча.
Её закрывали как-то, опять открыта?
Re: Клепиковские озера - нужен совет.
Щас самое время около озерца с палаткой постоять. А грибов там...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Клепиковские озера - нужен совет.
Встретил весной парней на поляне, спрашиваю, чего собираете - они говорят грибы. Я подафигел, но они и в самом деле в спичечный коробок складывали грибы. Только не для уталения голода, а для отлова острых ощущений или наслаждения после поедания ))))
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Клепиковские озера - нужен совет.
ну и такие грибы значит бывают) во делихи)))
Re: Клепиковские озера - нужен совет.
Привет. Кстати собрался на озера , не забудь прихватить удочки , эхолот. Нужная вещь, не пожалеешь. Заказать можно здесь: http://kemping.by/155-praktik . И выбор большой цены доступные.
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