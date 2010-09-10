Клепиковские озера - нужен совет.

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

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Silvandir
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 13:04
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Клепиковские озера - нужен совет.

Сообщение Silvandir » 24 июн 2013, 13:14

Волей судьбы в выходные будем в районе озер Великое, Белое, Ивановское и др. Очень хочется остаться с ночевкой, тем более давно собирались. Но мест не знаем.
Пожелания: возможность проехать на легковом а/м, место для палатки и заход в воду.
Если кто посоветует, будем очень благодарны.
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edge
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 10:29

Re: Клепиковские озера - нужен совет.

Сообщение edge » 26 фев 2014, 10:31

может в этом году соберётесь..?!
езжайте до моста на Пре перед деревней Тюрвищи, а там налево есть такое тур. точка Колча.
и к Пре подход и есть оборудованные стоянки.
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1969
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Клепиковские озера - нужен совет.

Сообщение pri » 26 фев 2014, 12:39

edge писал(а):тур. точка Колча.


Её закрывали как-то, опять открыта?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11303
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Клепиковские озера - нужен совет.

Сообщение UNCLE1911 » 26 фев 2014, 17:56

Щас самое время около озерца с палаткой постоять. А грибов там...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vulka
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 12:53

Re: Клепиковские озера - нужен совет.

Сообщение Vulka » 03 апр 2016, 16:32

Встретил весной парней на поляне, спрашиваю, чего собираете - они говорят грибы. Я подафигел, но они и в самом деле в спичечный коробок складывали грибы. Только не для уталения голода, а для отлова острых ощущений или наслаждения после поедания ))))
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Клепиковские озера - нужен совет.

Сообщение Зинаидушка » 08 фев 2018, 03:27

ну и такие грибы значит бывают) во делихи)))
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Клепиковские озера - нужен совет.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 18:56

Привет. Кстати собрался на озера , не забудь прихватить удочки , эхолот. Нужная вещь, не пожалеешь. Заказать можно здесь: http://kemping.by/155-praktik . И выбор большой цены доступные.
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