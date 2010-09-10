Ткани для спецодежды
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 09 мар 2010, 08:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Ткани для спецодежды
Подскажите где в Рязани можно купить ткани которые используются для пошива спецодежды, спортивных сумок и пр.?
Ткани типа Oxford.
Ткани типа Oxford.
Re: Ткани для спецодежды
В Рязани дорого, я в Москве купил
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 09 мар 2010, 08:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Ткани для спецодежды
где хоть посмотреть можно? )))и через инет заказать можно, но пока не посмотришь не поймешь какую именно ткань надо купить
Re: Ткани для спецодежды
почитать и посмотреть на http://booster-com.ru/new_articles/kurt ... vye_tkani/
Re: Ткани для спецодежды
zoOm писал(а):где хоть посмотреть можно? )))и через инет заказать можно, но пока не посмотришь не поймешь какую именно ткань надо купить
Не, мне сказали, что в Рязани дорого, я купил в Москве Оксфорд 600, по 90 р за метр, если не меньше.
Поскольку мне не для одежды, то особенно не загонялся.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 09 мар 2010, 08:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Ткани для спецодежды
мне тоже не для одежды. Где в Москве покупали?
Re: Ткани для спецодежды
Блин, чуть голову не вывихнул, пока вспомнил: http://welltex.ru/tkani/tkan-kurtochnay ... zh-s4.html
Типа такой, только черная, но в этой фирме. У них одна из точек - в Октябрьском, где кривая гостиница.
А вам зачем, если не секрет - вдруг, мне тоже пригодится?!
Я на чехлы для оборудования покупал.
Типа такой, только черная, но в этой фирме. У них одна из точек - в Октябрьском, где кривая гостиница.
А вам зачем, если не секрет - вдруг, мне тоже пригодится?!
Я на чехлы для оборудования покупал.
Re: Ткани для спецодежды
Если кого-то такие ткани еще интересует, то поделюсь ссылочкой. Мы в этой конторе для предприятия бязь закупаем, доставляют быстро, с ценами не хамят. Ссылка: купить ткань для спецодежды
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