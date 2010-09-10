Ткани для спецодежды

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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zoOm
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 09 мар 2010, 08:26
Откуда: Рязань
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Ткани для спецодежды

Сообщение zoOm » 24 июн 2013, 13:41

Подскажите где в Рязани можно купить ткани которые используются для пошива спецодежды, спортивных сумок и пр.?
Ткани типа Oxford.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Ткани для спецодежды

Сообщение DS » 24 июн 2013, 14:52

В Рязани дорого, я в Москве купил
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zoOm
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 09 мар 2010, 08:26
Откуда: Рязань
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Re: Ткани для спецодежды

Сообщение zoOm » 24 июн 2013, 15:14

где хоть посмотреть можно? )))и через инет заказать можно, но пока не посмотришь не поймешь какую именно ткань надо купить
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Ткани для спецодежды

Сообщение nikols » 24 июн 2013, 21:22

почитать и посмотреть на http://booster-com.ru/new_articles/kurt ... vye_tkani/
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Ткани для спецодежды

Сообщение DS » 24 июн 2013, 21:55

zoOm писал(а):где хоть посмотреть можно? )))и через инет заказать можно, но пока не посмотришь не поймешь какую именно ткань надо купить

Не, мне сказали, что в Рязани дорого, я купил в Москве Оксфорд 600, по 90 р за метр, если не меньше.
Поскольку мне не для одежды, то особенно не загонялся.
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zoOm
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 09 мар 2010, 08:26
Откуда: Рязань
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Re: Ткани для спецодежды

Сообщение zoOm » 28 июн 2013, 12:26

мне тоже не для одежды. Где в Москве покупали?
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Ткани для спецодежды

Сообщение DS » 28 июн 2013, 16:17

Блин, чуть голову не вывихнул, пока вспомнил: http://welltex.ru/tkani/tkan-kurtochnay ... zh-s4.html
Типа такой, только черная, но в этой фирме. У них одна из точек - в Октябрьском, где кривая гостиница.
А вам зачем, если не секрет - вдруг, мне тоже пригодится?!
Я на чехлы для оборудования покупал.
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krevel
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 57 минут назад

Re: Ткани для спецодежды

Сообщение krevel » 54 минуты назад

Если кого-то такие ткани еще интересует, то поделюсь ссылочкой. Мы в этой конторе для предприятия бязь закупаем, доставляют быстро, с ценами не хамят. Ссылка: купить ткань для спецодежды
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