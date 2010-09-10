Сообщение DS » 24 июн 2013, 21:55

zoOm писал(а): где хоть посмотреть можно? )))и через инет заказать можно, но пока не посмотришь не поймешь какую именно ткань надо купить

Не, мне сказали, что в Рязани дорого, я купил в Москве Оксфорд 600, по 90 р за метр, если не меньше.Поскольку мне не для одежды, то особенно не загонялся.