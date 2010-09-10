Сообщение бабайка » 04 сен 2014, 23:49

У этой истории есть продолжение.

Цифровое телевидение таки у нас было. Только мы об этом не знали. Летом вдруг нам начали начислять плату за него. В первый месяц какая-то мелочь, я не обратила внимания, рубля 2-3. Потом больше. Начали выяснять, оказывается, по какой-то акции типа "Подключись сейчас и пользуйся год бесплатно" нам его подключили. Прям на комнатную антенну. А через год с нас начали брать плату за то, чего у нас нет. Пришлось ехать и выяснять, переводить бумагу. Отстали, даже долг сняли. Но после просьбы показать договор или заявление. Я думала там работают зомби, не, там еще и фокусников навалом.

То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)