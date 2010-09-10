В Ростелекоме работают ЗОМБИ

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: В Ростелекоме работают ЗОМБИ

Сообщение ZZ » 28 июн 2013, 18:00

Вот что нашла на из сайте

8-800-450-99-99 Прием жалоб и претензий
Описание сервиса Бесплатная служба по приему жалоб (несогласие с начислениями) на работу платной и бесплатной информационно-справочной службы 118 и 138.
Номер доступа дополнительный 8-800-450-99-99
Время работы Круглосуточно
Стоимость услуг Бесплатно
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: В Ростелекоме работают ЗОМБИ

Сообщение nikols » 28 июн 2013, 20:56

звоните сразу начальнику 44-22-44. 44-49-49.или 44-15-53
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: В Ростелекоме работают ЗОМБИ

Сообщение бабайка » 28 июн 2013, 21:13

ZZ писал(а):
Номер доступа дополнительный 8-800-450-99-99
Время работы Круглосуточно
Стоимость услуг Бесплатно

Не берут там трубочку. Видимо зомби тоже любят поспать. Займусь завтра с утра.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: В Ростелекоме работают ЗОМБИ

Сообщение бабайка » 29 июн 2013, 11:18

ZZ писал(а):Вот что нашла на из сайте

8-800-450-99-99 Прием жалоб и претензий

Позвонила по указанному номеру. Там принимают какие-то другие претензии. "Пуговицы пришиты насмерть, не оторвешь."(с) Дали другой номер. Девушка поинтересовалась, правда не оформляли услугу? Стала сомневаться. Вдруг у мужа склероз? Хотела сказать, что у нас нет телевизора вообще, но врать не стала. Оформили мою заявку, обещали разобраться и, при необходимости, перезвонить.
Может кому-то все это покажется ерундой, да мало ли что бывает. Но представьте себе, что у вас в доме лежит тяжело больной пожилой человек, или спит маленький ребенок, а вам названивает тупая дура и раз за разом читает текст по бумажке. Короче, ждемс.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: В Ростелекоме работают ЗОМБИ

Сообщение ZZ » 29 июн 2013, 11:23

Да не ерунда это. Даже если нет ни больного, ни маленького ребенка все равно метаться то и дело к телефону из-за чьей-то рекламной акции или тупости нет ни малейшего желания.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: В Ростелекоме работают ЗОМБИ

Сообщение nikols » 29 июн 2013, 20:39

Собрание акционеров приняло также решение о присоединении к "Ростелекому" еще 20 компаний, напрямую или косвенно на 100% принадлежащие "Ростелекому" или "Связьинвесту". "В принятии решения по вопросу о реорганизации приняли участие акционеры, в совокупности обладающие 61,6% голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций. За реорганизацию ОАО "Ростелеком" проголосовали 97,7% данных акционеров", — сообщается в релизе.

РИА Новости http://ria.ru/economy/20130627/94616181 ... z2XckwqsFf
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: В Ростелекоме работают ЗОМБИ

Сообщение бабайка » 04 сен 2014, 23:49

У этой истории есть продолжение.
Цифровое телевидение таки у нас было. Только мы об этом не знали. Летом вдруг нам начали начислять плату за него. В первый месяц какая-то мелочь, я не обратила внимания, рубля 2-3. Потом больше. Начали выяснять, оказывается, по какой-то акции типа "Подключись сейчас и пользуйся год бесплатно" нам его подключили. Прям на комнатную антенну. А через год с нас начали брать плату за то, чего у нас нет. Пришлось ехать и выяснять, переводить бумагу. Отстали, даже долг сняли. Но после просьбы показать договор или заявление. Я думала там работают зомби, не, там еще и фокусников навалом.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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sudo
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 18:39

Re: В Ростелекоме работают ЗОМБИ

Сообщение sudo » 05 сен 2014, 00:22

у них была акция подключали всем порно каналы и не важно кому,у мну ребенок второй телевизор смотрит,спрашиваю ЗАЧЕМ подключили то?? АКЦИЯ!
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 261
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: В Ростелекоме работают ЗОМБИ

Сообщение контакт » 20 ноя 2015, 10:09

sudo писал(а):у них была акция подключали всем порно каналы и не важно кому,у мну ребенок второй телевизор смотрит,спрашиваю ЗАЧЕМ подключили то?? АКЦИЯ!

Каналы клубничка защищены пин кодом.где ваш ребенок взял пин код,вопрос к вам. :wink:
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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Allancleme
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 07:47

В Ростелекоме работают ЗОМБИ

Сообщение Allancleme » 9 минут назад

Проблема заключается в том, что перестали открываться https сайты. Как исправить не знаю. У кого какие советы будут? Уже весь интернет облазил, ничего не помогло
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