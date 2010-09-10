Образование вообще

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Образование вообще

Сообщение Customer » 28 дек 2013, 11:56

olgacat2005 писал(а):Как вы относитесь к выводам ученых о том, что наши инженеры отстают в интеллектуальном развитии на 7 лет, а "специалисты" по гуманитарным наукам - на 17 лет?

Это были выводы британских ученых?
Ты - это ты, а я - это я.
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olgacat2005
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 апр 2005, 19:38

Re: Образование вообще

Сообщение olgacat2005 » 28 дек 2013, 12:25

Американских и израильских...
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olgacat2005
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 апр 2005, 19:38

Re: Образование вообще

Сообщение olgacat2005 » 28 дек 2013, 12:33

Факты приводятся следующие: Тору начинают изучать не позже недели после рождения, а там имеются следующие книги (вузовского уровня) - названия привожу на русском языке, так как иврит не знаю: Бытие - астрофизика, Исход - история (гуманитарное высш. образование - в.о.), Левит - юриспруденция, Числа - демография (в.о.), Второзаконие - гражданский, уголовный кодексы, военное дело и диверсии (в.о.)...
Но все мы знаем, что православные студенты изучать эти дисциплины начинают только в вузе, то есть в 17 - 18 лет!
Отсюда и возникает - отставание российского гуманитарного образования на 17 лет. :(
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Образование вообще

Сообщение Customer » 28 дек 2013, 12:35

а израильские ученые, это те, которые в Советских ВУЗах обучались, а затем эмигрировали?
Ты - это ты, а я - это я.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Образование вообще

Сообщение Customer » 28 дек 2013, 12:38

Кстати, в США, в Калифорнии проживает мой знакомый. Окончил Радик в свое время. Писал нашему общему знакомому, что неплохо устроился, выходцев из СССР предостаточно.
Ты - это ты, а я - это я.
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Образование вообще

Сообщение viktorcok » Вчера, 18:45

В настоящее время наиболее перспективными специализациями в области права являются:

Корпоративное право и юридический консалтинг
Кибербезопасность и защита данных
Международное право и международные отношения
Личные данные и защита конфиденциальности
Экологическое право и устойчивое развитие
Интеллектуальная собственность и патентование
Право на недвижимость и земельные отношения
Судебная практика и арбитраж

Выбор специализации в Образовательных учреждениях Москвы https://truby-moskva.ru/ зависит от ваших интересов и целей, однако данные направления будут востребованы на рынке труда в ближайшие годы.
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