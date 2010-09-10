Сообщение UNCLE1911 » 14 фев 2016, 21:34

Опять у тебя в кучу кони- люди. Пытайся отделять мысли друг от друга. И вспоминай иногда, за кого ты, за красных аль за белых. А то в одном посте взаимопротиворечащие утверждения допускаешь.

Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.