Сообщение ivanes » 09 янв 2017, 15:11

Всю ул. 4-ую линию,где жили староверы,застроили МКД. Там сзади Церкви Православной была церковь староверов и их кладбище. Сталкер. Действует ли эта церковь и сохранилось ли кладбище?

Ведь староверы даже попить не давали,жили обособлено. Я рядом жил. Их дети никогда не играли с нами.

Вчера посмотрел по ТВ "Русские в Америке".Там речь шла о староверах Бразилии и Боливии. И о том,как они возвратились в Приморье и как им тут живется. Вот и программа о переселении соотечественников. Бумага все стерпит.

Они не курят,не пьют алкоголь. Трудяги.