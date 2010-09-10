Разница религий
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Разница религий
Опять у тебя в кучу кони- люди. Пытайся отделять мысли друг от друга. И вспоминай иногда, за кого ты, за красных аль за белых. А то в одном посте взаимопротиворечащие утверждения допускаешь.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Разница религий
nikols писал(а):Староверы приехали в Россию из Аргентины,Уругвая,Боливии Когда-тол бежали туда по причине гонения в России. В Сибири,Приморье и Алтае обосновались.
В Рязани жило много староверов.Была церковь ,сзади от Скорбященской. Осталась ли она?
Есть такая
Re: Разница религий
Всю ул. 4-ую линию,где жили староверы,застроили МКД. Там сзади Церкви Православной была церковь староверов и их кладбище. Сталкер. Действует ли эта церковь и сохранилось ли кладбище?
Ведь староверы даже попить не давали,жили обособлено. Я рядом жил. Их дети никогда не играли с нами.
Вчера посмотрел по ТВ "Русские в Америке".Там речь шла о староверах Бразилии и Боливии. И о том,как они возвратились в Приморье и как им тут живется. Вот и программа о переселении соотечественников. Бумага все стерпит.
Они не курят,не пьют алкоголь. Трудяги.
Ведь староверы даже попить не давали,жили обособлено. Я рядом жил. Их дети никогда не играли с нами.
Вчера посмотрел по ТВ "Русские в Америке".Там речь шла о староверах Бразилии и Боливии. И о том,как они возвратились в Приморье и как им тут живется. Вот и программа о переселении соотечественников. Бумага все стерпит.
Они не курят,не пьют алкоголь. Трудяги.
Re: Разница религий
Тебя серьезно интересует вопрос о староверческой общине Рязани? Или это опять, виток маразматической извилины?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Мы доверяем нашим клиентам. Вы можете заказывать любой товар и оплачивать при получении.
Мы помним о вас и всегда перезваниваем. Если вам не перезвонили через 15 мин с момента оформления заказа - вы получаете скидку 5% на любой товар.
Приятный сайт - приятные цены. Нашел диски по более выгодной цене? Покажи нам и мы продадим по двойной разницей в твою пользу.
Почувствуйте нашу заботу. Просто позвони и закажи.
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2 000 отзывов на Яндекс маркете, 82% - с оценкой отлично. Мы не обещаем то, в чем не уверены.
Популярные модели шин
Популярные модели дисков
Хиты продаж аксессуары
Огромный ассортимент шин и автомобильных дисков
Региональная сеть «КолесаТут» — интернет-магазин шин и дисков, имеющий на складах более 4000 видов зимней и летней резины различных моделей и типоразмеров. У нас вы можете купить автомобильные шины на легковые автомобили, внедорожники, грузовики, сельскохозяйственную и специальную технику. Также мы предлагаем более 8500 видов дисков в разных вариантах дизайна и цветовой гаммы, что позволяет оснастить дисками практически любой автомобиль. Чтобы нашим клиентам было удобно выбирать штампованные или литые диски. мы создали сервис «визуальная примерка дисков по авто».
Удобная и быстрая доставка
«КОЛЕСАТУТ» — официальный дилер ведущих брендов
Удобная оплата
Магазин «КолесаТут» дает возможность своим клиентам производить оплату товара наиболее доступным способом. У нас можно купить шины и диски с оплатой курьеру наличными, оплатой наличными или банковской картой в пункте выдачи.
Консультации
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