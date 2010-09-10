Разница религий

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Разница религий

Сообщение UNCLE1911 » 14 фев 2016, 21:34

Опять у тебя в кучу кони- люди. Пытайся отделять мысли друг от друга. И вспоминай иногда, за кого ты, за красных аль за белых. А то в одном посте взаимопротиворечащие утверждения допускаешь.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5490
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Разница религий

Сообщение ivanes » 09 янв 2017, 15:11

Всю ул. 4-ую линию,где жили староверы,застроили МКД. Там сзади Церкви Православной была церковь староверов и их кладбище. Сталкер. Действует ли эта церковь и сохранилось ли кладбище?
Ведь староверы даже попить не давали,жили обособлено. Я рядом жил. Их дети никогда не играли с нами.
Вчера посмотрел по ТВ "Русские в Америке".Там речь шла о староверах Бразилии и Боливии. И о том,как они возвратились в Приморье и как им тут живется. Вот и программа о переселении соотечественников. Бумага все стерпит.
Они не курят,не пьют алкоголь. Трудяги.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Разница религий

Сообщение UNCLE1911 » 09 янв 2017, 21:14

Тебя серьезно интересует вопрос о староверческой общине Рязани? Или это опять, виток маразматической извилины?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

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