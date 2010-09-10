Разница религий
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Разница религий
Опять у тебя в кучу кони- люди. Пытайся отделять мысли друг от друга. И вспоминай иногда, за кого ты, за красных аль за белых. А то в одном посте взаимопротиворечащие утверждения допускаешь.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Разница религий
Всю ул. 4-ую линию,где жили староверы,застроили МКД. Там сзади Церкви Православной была церковь староверов и их кладбище. Сталкер. Действует ли эта церковь и сохранилось ли кладбище?
Ведь староверы даже попить не давали,жили обособлено. Я рядом жил. Их дети никогда не играли с нами.
Вчера посмотрел по ТВ "Русские в Америке".Там речь шла о староверах Бразилии и Боливии. И о том,как они возвратились в Приморье и как им тут живется. Вот и программа о переселении соотечественников. Бумага все стерпит.
Они не курят,не пьют алкоголь. Трудяги.
Ведь староверы даже попить не давали,жили обособлено. Я рядом жил. Их дети никогда не играли с нами.
Вчера посмотрел по ТВ "Русские в Америке".Там речь шла о староверах Бразилии и Боливии. И о том,как они возвратились в Приморье и как им тут живется. Вот и программа о переселении соотечественников. Бумага все стерпит.
Они не курят,не пьют алкоголь. Трудяги.
Re: Разница религий
Тебя серьезно интересует вопрос о староверческой общине Рязани? Или это опять, виток маразматической извилины?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Разница религий
C просторов сети:
Последние годы много думал о причинах и механизмах, по которым всё большее количество нашего (некавказского-неазиатского) населения уходит в Ислам.
Причины на поверхности:
1. Нам внедряют среду тотальной виноватости. С рождения виноват по факту рождения, а всю жизнь виноват по формулировкам и применению законов.
(то есть ты с рождения до смерти виноват и всем должен)
А в исламе - тебе все должны по воле Аллаха. Аллах всё даёт, включая законы...
2. Тотальная христианизация, где ты опять же грешен и виноват ибо раб. Непротивление злу насилием...не суди... и так далее - то есть будь бараном..
(пассивно-рабское стойло в ожидании высшего суда...)
А в исламе - ты слуга Аллаха.
И во имя Аллаха тебе позволено очень многое. Аллах даёт тебе деньги, землю и права "делать во имя аллаха".
Раб и слуга очень разные вещи.... Слуга именем господина всегда может заработать себе маленький гешефт...
И так далее.
Добавим к этому двойные стандарты, когда банального здравомыслящегго атеиста сразу клеймят "язычнег-сотонист-фошызд".
При этом путанный лукавый закон "оскорбление чувств верующих" позволяет репрессировать произвольно любого атеиста и инакомыслящего.
Что само по себе странно - чувства оскорбить - это КАК?
Это очень лукавое словословие!
Что я вижу?
А вижу я просранную ситуацию...
Я вижу увеличение волны ухода в ислам самого ценного слоя - пассионарной молодёжи.
И это либо запущенность процесса, когда процесс "пикирования" в стране - это либо бестолковость руководства и забота только о их выгоде (показушные аресты и бравурные отчёты с галочками), либо чей-то лукавый замысел...
Что крайне печально.
Мне становится страшно, когда представляю приход в ислам "русских" с их креативом и интеллектом... который будет удобрен исламскими установками на "все должны и всё позволено во имя Аллаха".
И я боюсь, что даже липовые дела и показательные посадки девочек в платочке мало изменят динамику процесса.
Именно поэтому мне становятся понятными настроения в Европе, где кому-то уже приходит в голову элементарная мысль - а с какого перепугу я должен быть везде и за всё виноватым?
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Разница религий
нет, ну как мимо пройти, свои пять шекелей не вставить)))))))))))))
"А в исламе - ты слуга Аллаха.
И во имя Аллаха тебе позволено очень многое. Аллах даёт тебе деньги, землю и права "делать во имя аллаха".
Раб и слуга очень разные вещи.... Слуга именем господина всегда может заработать себе маленький гешефт..."
и, рассуждая за Аллаха и ислам, они используют понятие не "бакшиш", а "гешефт".
мдя. Кровь праотца Авраама- это вам не хвост собачий))))))))))))))
"А в исламе - ты слуга Аллаха.
И во имя Аллаха тебе позволено очень многое. Аллах даёт тебе деньги, землю и права "делать во имя аллаха".
Раб и слуга очень разные вещи.... Слуга именем господина всегда может заработать себе маленький гешефт..."
и, рассуждая за Аллаха и ислам, они используют понятие не "бакшиш", а "гешефт".
мдя. Кровь праотца Авраама- это вам не хвост собачий))))))))))))))
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Гость RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 04:00
- Откуда: Italy
- Контактная информация:
Volvopremium.ru
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