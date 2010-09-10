Последние годы много думал о причинах и механизмах, по которым всё большее количество нашего (некавказского-неазиатского) населения уходит в Ислам.

Причины на поверхности:



1. Нам внедряют среду тотальной виноватости. С рождения виноват по факту рождения, а всю жизнь виноват по формулировкам и применению законов.

(то есть ты с рождения до смерти виноват и всем должен)

А в исламе - тебе все должны по воле Аллаха. Аллах всё даёт, включая законы...



2. Тотальная христианизация, где ты опять же грешен и виноват ибо раб. Непротивление злу насилием...не суди... и так далее - то есть будь бараном..

(пассивно-рабское стойло в ожидании высшего суда...)

А в исламе - ты слуга Аллаха.

И во имя Аллаха тебе позволено очень многое. Аллах даёт тебе деньги, землю и права "делать во имя аллаха".

Раб и слуга очень разные вещи.... Слуга именем господина всегда может заработать себе маленький гешефт...



И так далее.



Добавим к этому двойные стандарты, когда банального здравомыслящегго атеиста сразу клеймят "язычнег-сотонист-фошызд".

При этом путанный лукавый закон "оскорбление чувств верующих" позволяет репрессировать произвольно любого атеиста и инакомыслящего.

Что само по себе странно - чувства оскорбить - это КАК?

Это очень лукавое словословие!



Что я вижу?

А вижу я просранную ситуацию...

Я вижу увеличение волны ухода в ислам самого ценного слоя - пассионарной молодёжи.

И это либо запущенность процесса, когда процесс "пикирования" в стране - это либо бестолковость руководства и забота только о их выгоде (показушные аресты и бравурные отчёты с галочками), либо чей-то лукавый замысел...

Что крайне печально.

Мне становится страшно, когда представляю приход в ислам "русских" с их креативом и интеллектом... который будет удобрен исламскими установками на "все должны и всё позволено во имя Аллаха".

И я боюсь, что даже липовые дела и показательные посадки девочек в платочке мало изменят динамику процесса.

Именно поэтому мне становятся понятными настроения в Европе, где кому-то уже приходит в голову элементарная мысль - а с какого перепугу я должен быть везде и за всё виноватым?

