Такси в Рязани
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Re: Такси в Рязани
А гугл, яндекс не? Девушка вчера прибыла на лошади из глухой деревни?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Такси в Рязани
Доброго времени уважаемые участники форума! Известно, развитие происходит по спирали. Очередной виток завершился и я продолжаю свою любимую тему. Такси, разумеется. На данный момент в нашем городе ситуация практически прежняя, сменились участники рынка (не все), а каких-то особых изменений не заметно. После раскрутки в нашем регионе яндекс такси, настал черёд такси Гетт. Собственно они очень похожи. И заказать таксомотор по приложению, установленному на смартфоне, не самый худший вариант, удобный по крайней мере. Заказ в одно касание, как это называют сами агрегаторы (службы заказа). Хотя на самом деле касаний два. Ещё вернее три. Компания Гетт является тоже клиентоориентированной компанией и расплатится за поездку возможно банковской карточкой, привязав её к приложению. Прошу не считать это рекламой, это действительно очень удобно. И очень хорошо, что у рязанцев ест выбор, обратиться к современному способу заказа или традиционно звонить в старые добрые диспетчерские службы. которые по прежнему принимают заявки по телефону, хотя имеют приложения по заказу. Поедем по новому или традиционно?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Такси в Рязани
О чем спорим? Новомодное предложение или звонок по старинке? Ерунда все это.
Вот лучше скажите, как решить такую проблемку, как игнорирование вызова свободными машинами такси? Не вчера столкнулся, по крайней мере, лет 10 назад уже наблюдалось.
В начале октября неудачно упал. Оценить последствия было проблематично, учитывая, что с ногами вообще не очень хорошо. Поехал в травмпункт. О том, чтобы ехать на своей машине, речи не шло – левая нога подчинялась мне примерно. Так что оставил ночевать машину на улице, кое-как доковылял до остановки, доехал до травмпункта. Ничего серьезного у меня не обнаружили, вкололи что-то типа обезболивающего, наложили тугую повязку. Стало получше, но с плохо слушающейся стопой за руль все равно не рискнул – решил вызвать такси. Было у меня четыре номера – машин нет. Ладно, ковыляю до Рязани-2 – а там лежбище таксистов. В том числе и тех контор, в которые звонил. Может, они заняты? Нет. Они работают по понятиям. У них очередь и распределение по районам. Узнав, куда мне надо, таксист присвистнул и пожал плечами. Далеко. Желающий отвезти меня, впрочем, нашелся. Заломил он за все это… Много заломил. Четыре знака. Потом еще пару сотен вымогал.
Так вот, как считаете, есть способ обязать свободных таксистов принимать заказ по ценам диспетчера?
Вот лучше скажите, как решить такую проблемку, как игнорирование вызова свободными машинами такси? Не вчера столкнулся, по крайней мере, лет 10 назад уже наблюдалось.
В начале октября неудачно упал. Оценить последствия было проблематично, учитывая, что с ногами вообще не очень хорошо. Поехал в травмпункт. О том, чтобы ехать на своей машине, речи не шло – левая нога подчинялась мне примерно. Так что оставил ночевать машину на улице, кое-как доковылял до остановки, доехал до травмпункта. Ничего серьезного у меня не обнаружили, вкололи что-то типа обезболивающего, наложили тугую повязку. Стало получше, но с плохо слушающейся стопой за руль все равно не рискнул – решил вызвать такси. Было у меня четыре номера – машин нет. Ладно, ковыляю до Рязани-2 – а там лежбище таксистов. В том числе и тех контор, в которые звонил. Может, они заняты? Нет. Они работают по понятиям. У них очередь и распределение по районам. Узнав, куда мне надо, таксист присвистнул и пожал плечами. Далеко. Желающий отвезти меня, впрочем, нашелся. Заломил он за все это… Много заломил. Четыре знака. Потом еще пару сотен вымогал.
Так вот, как считаете, есть способ обязать свободных таксистов принимать заказ по ценам диспетчера?
Только живи, и до всего доживешь
Re: Такси в Рязани
В Москве пользовался яндекс такси. Вернее, пользовался родственник, а с ним в качестве довеска ехал. Ощущения фантастические! Машина подъезжает в течение минуты - двух, абсолютно чистый, не вонючий салон, вежливый водитель, небольшие бабки, оплата через телефон и так три раза!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Такси в Рязани
Дед Анатольич писал(а):Так что оставил ночевать машину на улице, кое-как доковылял до
Можно попробовать такой вариант, заказать услугу трезвый водитель. И машинка будет под присмотром и доехать без проблем.
Re: Такси в Рязани
Дед Анатольич писал(а):Они работают по понятиям. У них очередь и распределение по районам.
Могу по рекомендовать заказ по приложению Геттакси, либо 200-200 заказать по телефону. Почти 100% подача таксомотора по тарифам диспетчерских. Почему почти 100? Закладываюсь на форс-мажор.
Re: Такси в Рязани
UNCLE1911 писал(а):В Москве пользовался яндекс такси.
И в Рязани такое такси тоже в ходу. И расплачиваться можно банковской картой
Re: Такси в Рязани
Тейси писал(а):Дед Анатольич писал(а):Так что оставил ночевать машину на улице, кое-как доковылял до
Можно попробовать такой вариант, заказать услугу трезвый водитель. И машинка будет под присмотром и доехать без проблем.
А если ОСАГО не открытое, как это вяжется с ПДД?
Re: Такси в Рязани
Яндекс такси неплохое. Но бывает, что отказываются от назначенного заказа. Хотя, говорят, их за это автоматом штрафуют.
Re: Такси в Рязани
А если ОСАГО не открытое, как это вяжется с ПДД?[/quote]
Да, с ПДД это не вяжется. Но тем не менее такая услуга существует и весьма востребована. Неприятность со штрафом за водителя, не вписанного в страховой полис просто мелочь в сравнении с теми проблемами, которые ожидаются в других случаях.
Да, с ПДД это не вяжется. Но тем не менее такая услуга существует и весьма востребована. Неприятность со штрафом за водителя, не вписанного в страховой полис просто мелочь в сравнении с теми проблемами, которые ожидаются в других случаях.
Re: Такси в Рязани
Морозко писал(а):Яндекс такси неплохое. Но бывает, что отказываются от назначенного заказа. Хотя, говорят, их за это автоматом штрафуют.
Есть такое, штрафуют, понижают рейтинг, применяют другие, гм, санкции. Но, согласитесь, у водителя по любому должен быть выбор. Тем более, что ситуации могут быть любыми. К примеру, водитель планирует закончить смену, а заказ предполагает поездку совсем в другую сторону.
Re: Такси в Рязани
Сейчас в Рязани появился новый (ещё один) вариант заказа такси. Такси - МОТОР. Заказ выполняется по приложению (его необходимо скачать с плей-маркета), но пассажир сам назначает стоимость своей поездки! Предлагаю, тем, у кого бывают частые проблемы с вызовом такси, испробовать этот вариант.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34
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