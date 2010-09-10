Сообщение Дед Анатольич » 02 дек 2016, 10:38

О чем спорим? Новомодное предложение или звонок по старинке? Ерунда все это.

Вот лучше скажите, как решить такую проблемку, как игнорирование вызова свободными машинами такси? Не вчера столкнулся, по крайней мере, лет 10 назад уже наблюдалось.

В начале октября неудачно упал. Оценить последствия было проблематично, учитывая, что с ногами вообще не очень хорошо. Поехал в травмпункт. О том, чтобы ехать на своей машине, речи не шло – левая нога подчинялась мне примерно. Так что оставил ночевать машину на улице, кое-как доковылял до остановки, доехал до травмпункта. Ничего серьезного у меня не обнаружили, вкололи что-то типа обезболивающего, наложили тугую повязку. Стало получше, но с плохо слушающейся стопой за руль все равно не рискнул – решил вызвать такси. Было у меня четыре номера – машин нет. Ладно, ковыляю до Рязани-2 – а там лежбище таксистов. В том числе и тех контор, в которые звонил. Может, они заняты? Нет. Они работают по понятиям. У них очередь и распределение по районам. Узнав, куда мне надо, таксист присвистнул и пожал плечами. Далеко. Желающий отвезти меня, впрочем, нашелся. Заломил он за все это… Много заломил. Четыре знака. Потом еще пару сотен вымогал.

Так вот, как считаете, есть способ обязать свободных таксистов принимать заказ по ценам диспетчера?

Только живи, и до всего доживешь