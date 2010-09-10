Какими бьюти-ресурсами вы пользуютесь?

Линки на интересные ресурсы, страницы.

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Amandin
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 июл 2013, 15:34

Какими бьюти-ресурсами вы пользуютесь?

Сообщение Amandin » 23 июл 2013, 17:04

Хочу пополнить свои закладки сайтами о моде,стиле и дизайне . Итак начну сама, мой ТОП 5
1. http://looklet.biz/ одевать моделей в разную одежду
2. http://www.taaz.com/ подобрать себе макияж и прическу ( можно загружать свои фотки)
3. http://li3a.ru/ блог о дизайне и дизайнерах
4. http://www.lookatme.ru/ ну этот сайт наверно многие знают....мне тоже нравится))
5. http://tobehip.ru/ не скажу что я хипстер,но этот сайт прикалывает)
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danna0
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 23 мар 2015, 07:24
Откуда: ru
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Re: Какими бьюти-ресурсами вы пользуютесь?

Сообщение danna0 » 22 май 2015, 18:17

Да такие обмены ресурсами, каждому должны быть полезны. Мне к примеру не давно очень пригодился каталог товаров от Bizorg,, где представлены только проверенные компании из Белгородска. Мы искали мебель для ребенка и конечно в первую очередь нас интересовала качество и экологическая сторона такого товара.
мебель на заказ
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БМВ3
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 08:47
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Re: Какими бьюти-ресурсами вы пользуютесь?

Сообщение БМВ3 » 18 янв 2016, 12:09

Оххх, их много, позже напишу !
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лиля03
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 20:45

Re: Какими бьюти-ресурсами вы пользуютесь?

Сообщение лиля03 » 14 фев 2016, 21:50

мне очень помог в одно время http://www.karkas-na-veka.ru/projects/ . теперь всем советую, цены не дорогие, можно самим убедиться войдя на сайт. и качество на высшем уровне! дом строиться под ключ, а проект можно подобрать или самим придумать)
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артур200
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 18:36

Re: Какими бьюти-ресурсами вы пользуютесь?

Сообщение артур200 » 05 мар 2016, 23:14

спасибо помогли
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timin
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 17:03

Re: Какими бьюти-ресурсами вы пользуютесь?

Сообщение timin » Сегодня, 15:50

в последний раз полезную информацию прочитала здесь: http://forbes.net.ua/news/1381317-osnovatel-sanahunt-poluchila-gosnagradu-italii - люблю читать об красивых успешных женщинах. Восхищаюсь такими)
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