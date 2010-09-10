Какими бьюти-ресурсами вы пользуютесь?
Линки на интересные ресурсы, страницы.
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Какими бьюти-ресурсами вы пользуютесь?
Хочу пополнить свои закладки сайтами о моде,стиле и дизайне . Итак начну сама, мой ТОП 5
1. http://looklet.biz/ одевать моделей в разную одежду
2. http://www.taaz.com/ подобрать себе макияж и прическу ( можно загружать свои фотки)
3. http://li3a.ru/ блог о дизайне и дизайнерах
4. http://www.lookatme.ru/ ну этот сайт наверно многие знают....мне тоже нравится))
5. http://tobehip.ru/ не скажу что я хипстер,но этот сайт прикалывает)
1. http://looklet.biz/ одевать моделей в разную одежду
2. http://www.taaz.com/ подобрать себе макияж и прическу ( можно загружать свои фотки)
3. http://li3a.ru/ блог о дизайне и дизайнерах
4. http://www.lookatme.ru/ ну этот сайт наверно многие знают....мне тоже нравится))
5. http://tobehip.ru/ не скажу что я хипстер,но этот сайт прикалывает)
- danna0
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 23 мар 2015, 07:24
- Откуда: ru
- Контактная информация:
Re: Какими бьюти-ресурсами вы пользуютесь?
Да такие обмены ресурсами, каждому должны быть полезны. Мне к примеру не давно очень пригодился каталог товаров от Bizorg,, где представлены только проверенные компании из Белгородска. Мы искали мебель для ребенка и конечно в первую очередь нас интересовала качество и экологическая сторона такого товара.
мебель на заказ
Re: Какими бьюти-ресурсами вы пользуютесь?
Оххх, их много, позже напишу !
Re: Какими бьюти-ресурсами вы пользуютесь?
мне очень помог в одно время http://www.karkas-na-veka.ru/projects/ . теперь всем советую, цены не дорогие, можно самим убедиться войдя на сайт. и качество на высшем уровне! дом строиться под ключ, а проект можно подобрать или самим придумать)
Re: Какими бьюти-ресурсами вы пользуютесь?
спасибо помогли
Re: Какими бьюти-ресурсами вы пользуютесь?
в последний раз полезную информацию прочитала здесь: http://forbes.net.ua/news/1381317-osnovatel-sanahunt-poluchila-gosnagradu-italii - люблю читать об красивых успешных женщинах. Восхищаюсь такими)
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