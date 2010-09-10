Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х клас
Ищу пару баков из нержавейки, не на металлолом )
Появилась идея дать им вторую жизнь в столярной мастерской.
Вот такие: http://ped-kopilka.ru/upload/blogs/1204 ... 70.jpg.jpg
Сдавать баки на Солнечную 6. (Политехнический колледж, для Олега Геннадьевича)))
Либо заберу не далее 30км. от Рязани. По Спасской дороге, вплоть до Ижевского.
С уважением и проч.
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Появилась идея дать им вторую жизнь в столярной мастерской.
Вот такие: http://ped-kopilka.ru/upload/blogs/1204 ... 70.jpg.jpg
Сдавать баки на Солнечную 6. (Политехнический колледж, для Олега Геннадьевича)))
Либо заберу не далее 30км. от Рязани. По Спасской дороге, вплоть до Ижевского.
С уважением и проч.
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Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х клас
Всем спасибо, баки найдены.
Через пару недель будут инсталлированы )
Через пару недель будут инсталлированы )
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х клас
Учебный год завершен.
Одну из практических работ,- сказочный столик, вчера представили на "летнем дне в рязанском кремле":
http://vezdekultura....iy-den-v-kremle
http://ya62.ru/uploa...f0/img_4280.jpg
http://vezdekultura....0/к_емль_16.jpg
http://files.rzn.inf...d6e36d4e299.jpg
http://files.rzn.inf...b14a81502fb.jpg
http://ya62.ru/uploa...dd/img_4285.jpg
Столик собран талантливыми руками студента Дмитрия Минаева.
Одну из практических работ,- сказочный столик, вчера представили на "летнем дне в рязанском кремле":
http://vezdekultura....iy-den-v-kremle
http://ya62.ru/uploa...f0/img_4280.jpg
http://vezdekultura....0/к_емль_16.jpg
http://files.rzn.inf...d6e36d4e299.jpg
http://files.rzn.inf...b14a81502fb.jpg
http://ya62.ru/uploa...dd/img_4285.jpg
Столик собран талантливыми руками студента Дмитрия Минаева.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х клас
ogc писал(а):Учебный год завершен.
Одну из практических работ,- сказочный столик, вчера представили на "летнем дне в рязанском кремле":
http://vezdekultura....iy-den-v-kremle
http://ya62.ru/uploa...f0/img_4280.jpg
http://vezdekultura....0/к_емль_16.jpg
http://files.rzn.inf...d6e36d4e299.jpg
http://files.rzn.inf...b14a81502fb.jpg
http://ya62.ru/uploa...dd/img_4285.jpg
Столик собран талантливыми руками студента Дмитрия Минаева.
чтобы нам посмотреть на столик, вам надо прямо ссылки запостить... ибо ссылки не работают
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х клас
Благодарю, Денис.
Еще раз те же:
http://vezdekultura.ru/2658-events-ryaz ... n-v-kremle
http://ya62.ru/upload/iblock/9f0/img_4280.jpg
http://vezdekultura.ru/files/articlesbl ... %8C_16.jpg
http://files.rzn.info/data/image/report ... d4e299.jpg
http://files.rzn.info/data/image/report ... 1502fb.jpg
http://ya62.ru/upload/iblock/0dd/img_4285.jpg
Еще раз те же:
http://vezdekultura.ru/2658-events-ryaz ... n-v-kremle
http://ya62.ru/upload/iblock/9f0/img_4280.jpg
http://vezdekultura.ru/files/articlesbl ... %8C_16.jpg
http://files.rzn.info/data/image/report ... d4e299.jpg
http://files.rzn.info/data/image/report ... 1502fb.jpg
http://ya62.ru/upload/iblock/0dd/img_4285.jpg
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Продолжу,
https://www.youtube.com/embed/f4pGsISLD1E
Решил руку приложить к грандиознейшему делу.
Приступили к изготовлению сувенирных сундучков в морском стиле.
Договорился о производственной практике для лучших студентов на "Полтаве", с проживанием на пиратской яхте в июне месяце ))
https://www.youtube.com/embed/f4pGsISLD1E
Решил руку приложить к грандиознейшему делу.
Приступили к изготовлению сувенирных сундучков в морском стиле.
Договорился о производственной практике для лучших студентов на "Полтаве", с проживанием на пиратской яхте в июне месяце ))
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Классная яхта,
скажите, а можно Вам маленький заказ кинуть, сущие пустяки, просто мне не на чем делать, но есть из чего?
скажите, а можно Вам маленький заказ кинуть, сущие пустяки, просто мне не на чем делать, но есть из чего?
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
ogc писал(а):Кидайте )
festool-ryazan@yandex.ru
Кинул, еще телефон отпишу в личку сейчас
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Картинки с конкурса профессионального мастерства в колледже
https://yadi.sk/d/yIr6XIFNpWx3r
https://yadi.sk/d/yIr6XIFNpWx3r
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 фев 2016, 20:24
- Контактная информация:
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Вчера упаковали и отправили транспортной 10 сундучков, сегодня прибыли в Питер на верфь, засыпаем на борту легендарной яхты, ветер поет в вантах. А завтра к 8 утра строить Корабль, ощущения ...
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Впечатления от каникул в СПб потрясающие)
Участие в строительстве "Полтавы", 3 дня на завершении реставрационных работ на "Авроре"....
http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... t&p=687037
Продолжается набор на специальность "технология деревообработки", приоритет юношам с творческим мышлением и навыками столярного дела)
Участие в строительстве "Полтавы", 3 дня на завершении реставрационных работ на "Авроре"....
http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... t&p=687037
Продолжается набор на специальность "технология деревообработки", приоритет юношам с творческим мышлением и навыками столярного дела)
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Однажды на Сев.Кавказе видел кресло. Ножки сделаны по форме задних ног лошади,передние в форме передних. Обшиты искусственным мехом под масть. Подлокотники сделаны из топоров.Топорище вделано в спинку,метал.часть в сиденье. Выглядит отлично и необычно. Это для будущих столяров.
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
ivanes писал(а):Однажды на Сев.Кавказе видел кресло. Ножки сделаны по форме задних ног лошади,передние в форме передних. Обшиты искусственным мехом под масть. Подлокотники сделаны из топоров.Топорище вделано в спинку,метал.часть в сиденье. Выглядит отлично и необычно. Это для будущих столяров.
А ночную вазу с ручной внутри не видели?
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
ivanes писал(а):Однажды на Сев.Кавказе видел кресло. Ножки сделаны по форме задних ног лошади,передние в форме передних. Обшиты искусственным мехом под масть. Подлокотники сделаны из топоров.Топорище вделано в спинку,метал.часть в сиденье. Выглядит отлично и необычно. Это для будущих столяров.
Благодарю, Вы видели одну из многочисленных интерпретаций кресла "дуга, топор и рукавицы" мастера Шухова.
http://www.kmkmuzey.ru/index.php/exhibition/852-kreslo
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Я про мастера Шухова ничего не знаю.Кресло такое видел в Владикавказе. На сидение свисает потник седла,подпруга и сидение обито кожей. С боку свисают стремена в миниатюре. Никакой дуги на нем не было.
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