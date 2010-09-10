Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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Bransonfrifs
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Сегодня, 09:54

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Сообщение Bransonfrifs » Сегодня, 13:14

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