Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 19 фев 2016, 23:13

Классная яхта,

скажите, а можно Вам маленький заказ кинуть, сущие пустяки, просто мне не на чем делать, но есть из чего?

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...