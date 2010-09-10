Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

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ogc
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 20:58

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х клас

Сообщение ogc » 07 июн 2015, 09:35

Ищу пару баков из нержавейки, не на металлолом )
Появилась идея дать им вторую жизнь в столярной мастерской.
Вот такие: http://ped-kopilka.ru/upload/blogs/1204 ... 70.jpg.jpg
Сдавать баки на Солнечную 6. (Политехнический колледж, для Олега Геннадьевича)))
Либо заберу не далее 30км. от Рязани. По Спасской дороге, вплоть до Ижевского.
С уважением и проч.
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ogc
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 20:58

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х клас

Сообщение ogc » 16 июн 2015, 08:27

Всем спасибо, баки найдены.
Через пару недель будут инсталлированы )
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ogc
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 20:58

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х клас

Сообщение ogc » 06 июл 2015, 23:17

Учебный год завершен.
Одну из практических работ,- сказочный столик, вчера представили на "летнем дне в рязанском кремле":
http://vezdekultura....iy-den-v-kremle
http://ya62.ru/uploa...f0/img_4280.jpg
http://vezdekultura....0/к_емль_16.jpg
http://files.rzn.inf...d6e36d4e299.jpg
http://files.rzn.inf...b14a81502fb.jpg
http://ya62.ru/uploa...dd/img_4285.jpg
Столик собран талантливыми руками студента Дмитрия Минаева.
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3199
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
Контактная информация:
Контактная информация пользователя глен

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х клас

Сообщение глен » 06 июл 2015, 23:27

ogc писал(а):Учебный год завершен.
Одну из практических работ,- сказочный столик, вчера представили на "летнем дне в рязанском кремле":
http://vezdekultura....iy-den-v-kremle
http://ya62.ru/uploa...f0/img_4280.jpg
http://vezdekultura....0/к_емль_16.jpg
http://files.rzn.inf...d6e36d4e299.jpg
http://files.rzn.inf...b14a81502fb.jpg
http://ya62.ru/uploa...dd/img_4285.jpg
Столик собран талантливыми руками студента Дмитрия Минаева.

чтобы нам посмотреть на столик, вам надо прямо ссылки запостить... ибо ссылки не работают :roll:
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ogc
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 20:58

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х клас

Сообщение ogc » 06 июл 2015, 23:36

Благодарю, Денис.
Еще раз те же:
http://vezdekultura.ru/2658-events-ryaz ... n-v-kremle
http://ya62.ru/upload/iblock/9f0/img_4280.jpg
http://vezdekultura.ru/files/articlesbl ... %8C_16.jpg
http://files.rzn.info/data/image/report ... d4e299.jpg
http://files.rzn.info/data/image/report ... 1502fb.jpg
http://ya62.ru/upload/iblock/0dd/img_4285.jpg
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ogc
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 20:58

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение ogc » 17 фев 2016, 23:02

Продолжу,
https://www.youtube.com/embed/f4pGsISLD1E
Решил руку приложить к грандиознейшему делу.
Приступили к изготовлению сувенирных сундучков в морском стиле.
Договорился о производственной практике для лучших студентов на "Полтаве", с проживанием на пиратской яхте в июне месяце ))
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 19 фев 2016, 23:13

Классная яхта,
скажите, а можно Вам маленький заказ кинуть, сущие пустяки, просто мне не на чем делать, но есть из чего?
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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ogc
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 20:58

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение ogc » 19 фев 2016, 23:26

Кидайте )
festool-ryazan@yandex.ru
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 19 фев 2016, 23:34

ogc писал(а):Кидайте )
festool-ryazan@yandex.ru

Кинул, еще телефон отпишу в личку сейчас
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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ogc
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 20:58

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение ogc » 26 фев 2016, 02:21

Картинки с конкурса профессионального мастерства в колледже
https://yadi.sk/d/yIr6XIFNpWx3r
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Sergey Asadov
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 20:24
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Sergey Asadov

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение Sergey Asadov » 27 фев 2016, 20:27

Еще актуально?
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ogc
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 20:58

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение ogc » 30 апр 2016, 19:52

Ярославль
https://youtu.be/lScmSM1aERM
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ogc
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 20:58

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение ogc » 07 июл 2016, 23:03

Вчера упаковали и отправили транспортной 10 сундучков, сегодня прибыли в Питер на верфь, засыпаем на борту легендарной яхты, ветер поет в вантах. А завтра к 8 утра строить Корабль, ощущения ...
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ogc
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 20:58

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение ogc » 18 июл 2016, 01:29

Впечатления от каникул в СПб потрясающие)
Участие в строительстве "Полтавы", 3 дня на завершении реставрационных работ на "Авроре"....
http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... t&p=687037
Продолжается набор на специальность "технология деревообработки", приоритет юношам с творческим мышлением и навыками столярного дела)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5527
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение ivanes » 18 июл 2016, 13:49

Однажды на Сев.Кавказе видел кресло. Ножки сделаны по форме задних ног лошади,передние в форме передних. Обшиты искусственным мехом под масть. Подлокотники сделаны из топоров.Топорище вделано в спинку,метал.часть в сиденье. Выглядит отлично и необычно. Это для будущих столяров.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3528
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение Шварц » 18 июл 2016, 14:11

ivanes писал(а):Однажды на Сев.Кавказе видел кресло. Ножки сделаны по форме задних ног лошади,передние в форме передних. Обшиты искусственным мехом под масть. Подлокотники сделаны из топоров.Топорище вделано в спинку,метал.часть в сиденье. Выглядит отлично и необычно. Это для будущих столяров.


А ночную вазу с ручной внутри не видели?
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ogc
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 20:58

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение ogc » 19 июл 2016, 17:37

ivanes писал(а):Однажды на Сев.Кавказе видел кресло. Ножки сделаны по форме задних ног лошади,передние в форме передних. Обшиты искусственным мехом под масть. Подлокотники сделаны из топоров.Топорище вделано в спинку,метал.часть в сиденье. Выглядит отлично и необычно. Это для будущих столяров.


Благодарю, Вы видели одну из многочисленных интерпретаций кресла "дуга, топор и рукавицы" мастера Шухова.
http://www.kmkmuzey.ru/index.php/exhibition/852-kreslo
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5527
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение ivanes » 19 июл 2016, 20:11

Я про мастера Шухова ничего не знаю.Кресло такое видел в Владикавказе. На сидение свисает потник седла,подпруга и сидение обито кожей. С боку свисают стремена в миниатюре. Никакой дуги на нем не было.
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ogc
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 20:58

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение ogc » 04 фев 2017, 22:50

Доброго времени всем землякам.
Волна WorldSkills докатилась до Рязани.
Готовим площадку под столярное дело на территории бывшего полсинаута. Одновременно в городе будут состязаться студенты по 15 профессиям. Впервые на проф. конкурсе широкий открытый доступ для зрителей.
Дата регионального соревнования 7-9 февраля. В столярке участие принимают Политехнический колледж, Железнодорожный и Касимовский техникум водного транспорта, по два представителя от учебного заведения. Нас мало избранных, но есть ;).
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ogc
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 20:58

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение ogc » Вчера, 23:44

Дамы и господа, а также их родители :)
Несколько картинок, отснятых студентом Андреем Шленским в первый день.
https://yadi.sk/d/n39FiGue3DQH7c
Если не откроются, напишите, поправлю.
И это только начало конкурса ;)
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