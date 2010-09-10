Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
У меня вновь хорошие новости.
1. Прошли в финал WSR по столярному делу. Соревнования на первенство России состоятся в мае в Краснодаре.
http://worldskills.ru/spisok-subektov-p ... empionata/
2. Договорился о бесплатном участии во всероссийском Слете Мастеровых. Выдвигаемся в Сокольники в субботу с верстаком и инструментами, ребята покажут мастер-классы т.д. http://rubankov.ru/festival/?utm_source=woodtools_main
3. Генеральный директор Питерской Верфи А.В. Грошиков, подтвердил возможность продолжения участия ребят в строительстве "Полтавы" летом этого года. http://poltava1712.ru/
Определяюсь с количеством и сроками. Скорее всего 4-6 человек в июле. Т.е. в каникулярный период.
1. Прошли в финал WSR по столярному делу. Соревнования на первенство России состоятся в мае в Краснодаре.
http://worldskills.ru/spisok-subektov-p ... empionata/
2. Договорился о бесплатном участии во всероссийском Слете Мастеровых. Выдвигаемся в Сокольники в субботу с верстаком и инструментами, ребята покажут мастер-классы т.д. http://rubankov.ru/festival/?utm_source=woodtools_main
3. Генеральный директор Питерской Верфи А.В. Грошиков, подтвердил возможность продолжения участия ребят в строительстве "Полтавы" летом этого года. http://poltava1712.ru/
Определяюсь с количеством и сроками. Скорее всего 4-6 человек в июле. Т.е. в каникулярный период.
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