Сообщение ogc » Вчера, 06:01

В Краснодаре цветение роз, белой акации и спелая клубника )

Сегодня начинается чемпионат по столярному делу, участники собрались со всей страны: Питер, Москва, Казань, Хабаровск... . Вне конкурса выступают представители Казахстана, Белоруссии и Германии. От рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов. Вокруг на соседних площадках широчайший спектр профессий: ювелирка, мультимедиа технологии, кулинария, аэрокосмическая инженерия, ландшафтный дизайн ... . Завершение чемпионата 19 мая.