Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
У меня вновь хорошие новости.
1. Прошли в финал WSR по столярному делу. Соревнования на первенство России состоятся в мае в Краснодаре.
http://worldskills.ru/spisok-subektov-p ... empionata/
2. Договорился о бесплатном участии во всероссийском Слете Мастеровых. Выдвигаемся в Сокольники в субботу с верстаком и инструментами, ребята покажут мастер-классы т.д. http://rubankov.ru/festival/?utm_source=woodtools_main
3. Генеральный директор Питерской Верфи А.В. Грошиков, подтвердил возможность продолжения участия ребят в строительстве "Полтавы" летом этого года. http://poltava1712.ru/
Определяюсь с количеством и сроками. Скорее всего 4-6 человек в июле. Т.е. в каникулярный период.
1. Прошли в финал WSR по столярному делу. Соревнования на первенство России состоятся в мае в Краснодаре.
http://worldskills.ru/spisok-subektov-p ... empionata/
2. Договорился о бесплатном участии во всероссийском Слете Мастеровых. Выдвигаемся в Сокольники в субботу с верстаком и инструментами, ребята покажут мастер-классы т.д. http://rubankov.ru/festival/?utm_source=woodtools_main
3. Генеральный директор Питерской Верфи А.В. Грошиков, подтвердил возможность продолжения участия ребят в строительстве "Полтавы" летом этого года. http://poltava1712.ru/
Определяюсь с количеством и сроками. Скорее всего 4-6 человек в июле. Т.е. в каникулярный период.
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Пара фото студентов со слета мастеровых в Сокольниках
http://rubankov.ru/festival/wp-content/ ... one_18.jpg
http://rubankov.ru/festival/wp-content/ ... one_19.jpg
Взято от сюда:
http://rubankov.ru/festival/archiv/foro ... ja-fsd2017
http://rubankov.ru/festival/wp-content/ ... one_18.jpg
http://rubankov.ru/festival/wp-content/ ... one_19.jpg
Взято от сюда:
http://rubankov.ru/festival/archiv/foro ... ja-fsd2017
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
В Краснодаре цветение роз, белой акации и спелая клубника )
Сегодня начинается чемпионат по столярному делу, участники собрались со всей страны: Питер, Москва, Казань, Хабаровск... . Вне конкурса выступают представители Казахстана, Белоруссии и Германии. От рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов. Вокруг на соседних площадках широчайший спектр профессий: ювелирка, мультимедиа технологии, кулинария, аэрокосмическая инженерия, ландшафтный дизайн ... . Завершение чемпионата 19 мая.
Сегодня начинается чемпионат по столярному делу, участники собрались со всей страны: Питер, Москва, Казань, Хабаровск... . Вне конкурса выступают представители Казахстана, Белоруссии и Германии. От рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов. Вокруг на соседних площадках широчайший спектр профессий: ювелирка, мультимедиа технологии, кулинария, аэрокосмическая инженерия, ландшафтный дизайн ... . Завершение чемпионата 19 мая.
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Выполнение первой, известной части конкурсного задания
https://yadi.sk/d/NhbSjdBM3JDuM6
https://yadi.sk/d/NhbSjdBM3JDuM6
Вернуться в «Образование в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей