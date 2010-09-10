Сообщение ogc » Сегодня, 16:52

Столярный десант только что вернулся из Питера- вновь работы на крейсере Аврора (ремонт шлюпок, покрытие тиковой палубы маслом )- поучаствовали в строительстве "Полтавы"- изготовление деталей для внутренней отделки шхуны "Леди Л"В этом году на верфи нас ждали с нетерпением, ребята были нарасхват!