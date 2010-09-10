Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
У меня вновь хорошие новости.
1. Прошли в финал WSR по столярному делу. Соревнования на первенство России состоятся в мае в Краснодаре.
http://worldskills.ru/spisok-subektov-p ... empionata/
2. Договорился о бесплатном участии во всероссийском Слете Мастеровых. Выдвигаемся в Сокольники в субботу с верстаком и инструментами, ребята покажут мастер-классы т.д. http://rubankov.ru/festival/?utm_source=woodtools_main
3. Генеральный директор Питерской Верфи А.В. Грошиков, подтвердил возможность продолжения участия ребят в строительстве "Полтавы" летом этого года. http://poltava1712.ru/
Определяюсь с количеством и сроками. Скорее всего 4-6 человек в июле. Т.е. в каникулярный период.
1. Прошли в финал WSR по столярному делу. Соревнования на первенство России состоятся в мае в Краснодаре.
http://worldskills.ru/spisok-subektov-p ... empionata/
2. Договорился о бесплатном участии во всероссийском Слете Мастеровых. Выдвигаемся в Сокольники в субботу с верстаком и инструментами, ребята покажут мастер-классы т.д. http://rubankov.ru/festival/?utm_source=woodtools_main
3. Генеральный директор Питерской Верфи А.В. Грошиков, подтвердил возможность продолжения участия ребят в строительстве "Полтавы" летом этого года. http://poltava1712.ru/
Определяюсь с количеством и сроками. Скорее всего 4-6 человек в июле. Т.е. в каникулярный период.
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Пара фото студентов со слета мастеровых в Сокольниках
http://rubankov.ru/festival/wp-content/ ... one_18.jpg
http://rubankov.ru/festival/wp-content/ ... one_19.jpg
Взято от сюда:
http://rubankov.ru/festival/archiv/foro ... ja-fsd2017
http://rubankov.ru/festival/wp-content/ ... one_18.jpg
http://rubankov.ru/festival/wp-content/ ... one_19.jpg
Взято от сюда:
http://rubankov.ru/festival/archiv/foro ... ja-fsd2017
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
В Краснодаре цветение роз, белой акации и спелая клубника )
Сегодня начинается чемпионат по столярному делу, участники собрались со всей страны: Питер, Москва, Казань, Хабаровск... . Вне конкурса выступают представители Казахстана, Белоруссии и Германии. От рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов. Вокруг на соседних площадках широчайший спектр профессий: ювелирка, мультимедиа технологии, кулинария, аэрокосмическая инженерия, ландшафтный дизайн ... . Завершение чемпионата 19 мая.
Сегодня начинается чемпионат по столярному делу, участники собрались со всей страны: Питер, Москва, Казань, Хабаровск... . Вне конкурса выступают представители Казахстана, Белоруссии и Германии. От рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов. Вокруг на соседних площадках широчайший спектр профессий: ювелирка, мультимедиа технологии, кулинария, аэрокосмическая инженерия, ландшафтный дизайн ... . Завершение чемпионата 19 мая.
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Выполнение первой, известной части конкурсного задания
https://yadi.sk/d/NhbSjdBM3JDuM6
https://yadi.sk/d/NhbSjdBM3JDuM6
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Доброго дня всем интересующимся столярным делом.
По итогам участия в Российском чемпионате в Краснодаре, у Андрея 4 место и медальон за мастерство.
Приемная комиссия начинает работать с завтрашнего дня )
По итогам участия в Российском чемпионате в Краснодаре, у Андрея 4 место и медальон за мастерство.
Приемная комиссия начинает работать с завтрашнего дня )
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Уважаемые земляки, набор на технологию деревообработки продолжается.
Возможно зимой, появится время на занятия со взрослыми. Вчера пришла заявка с Новосибирска, ранней весной учились туляки (по их отзывам обучение было более эффективным, чем в раскрученном Московском центре http://delaivesch.ru/ )
А завтра вечером на поезд и в Питер,- вновь поработать на строительстве Корабля http://poltava1712.ru/
Возможно зимой, появится время на занятия со взрослыми. Вчера пришла заявка с Новосибирска, ранней весной учились туляки (по их отзывам обучение было более эффективным, чем в раскрученном Московском центре http://delaivesch.ru/ )
А завтра вечером на поезд и в Питер,- вновь поработать на строительстве Корабля http://poltava1712.ru/
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Столярный десант только что вернулся из Питера
- вновь работы на крейсере Аврора (ремонт шлюпок, покрытие тиковой палубы маслом )
- поучаствовали в строительстве "Полтавы"
- изготовление деталей для внутренней отделки шхуны "Леди Л"
http://www.verf-poltava.ru/marselnaya-shkhuna-ledi-l/
В этом году на верфи нас ждали с нетерпением, ребята были нарасхват!
- вновь работы на крейсере Аврора (ремонт шлюпок, покрытие тиковой палубы маслом )
- поучаствовали в строительстве "Полтавы"
- изготовление деталей для внутренней отделки шхуны "Леди Л"
http://www.verf-poltava.ru/marselnaya-shkhuna-ledi-l/
В этом году на верфи нас ждали с нетерпением, ребята были нарасхват!
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
все хотят быть инженерами и сидя в кабинете переводить бумагу... а реальные рабочие профессии не в почете из-за мизерных окладов, у нас электромонтер получает 15 т.р.
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Здравствуйте, уважаемые )
В Рязани завершился второй конкурс "Молодые профессионалы"
При подготовке столярной площадки, максимальное внимание уделил оформлению и подготовке мастер классов.
http://rv-ryazan.ru/news/80164.html
С уважением и проч.
В Рязани завершился второй конкурс "Молодые профессионалы"
При подготовке столярной площадки, максимальное внимание уделил оформлению и подготовке мастер классов.
http://rv-ryazan.ru/news/80164.html
С уважением и проч.
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Русак писал(а):все хотят быть инженерами и сидя в кабинете переводить бумагу... а реальные рабочие профессии не в почете из-за мизерных окладов, у нас электромонтер получает 15 т.р.
Никто из рабочих профессий не имеет мизерных окладов.У них не оклад,а заработок.Скажем сварщик (газо-электродуговой) получает не меньше инженера. В Северодвинске он получает до 150 тыс руб.В Питере при сварке кормовой части Мистралей оператор аргоновой сварки получал до 300 тыс. Спросите у сварщика в ЖЭУ.Спросите у оператора обрабатывающего центра на Теплоприборе.
В советское время большая часть пролетариев получала не менее 200 руб\мес.начальники обязаны были выводить такие з/платы. Мало кто знал,что переводе на обрабатывающие центры -станки с числовым управлением в Рязани были забастовки пролетариата.Директора избавлялись не от бастующих,а продавали эти центры. На Центролите ликвидировали автоматику на линии мелкого литься,на САМе кто раскурочил импортную автоматическую линию производства печатных плат и литься корпусов замков.
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Уважаемые земляки, эта тема о столярном деле, обучении деревообработке на Рязаньщине )
В марте поработал недельку в качестве тренера российской сборной мебельщиков (есть и такая) в Королеве https://www.tspk-mo.ru/
Ребята- золото. С понедельника там наш студент Андрей Потапов. Цель тренировок подготовка к чемпионату Европы летом этого года и мира в 2019-м.
В марте поработал недельку в качестве тренера российской сборной мебельщиков (есть и такая) в Королеве https://www.tspk-mo.ru/
Ребята- золото. С понедельника там наш студент Андрей Потапов. Цель тренировок подготовка к чемпионату Европы летом этого года и мира в 2019-м.
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
На фото сборная по столярному делу России на тренировке в Королеве https://yadi.sk/i/e1hEtmSq3UeHmp
Слева на право Андрей из Рязани, Пантелей из Питера, Виталий из Краснодара с тренерами.
Объект тренировок оконная рама, один из критериев контроля,- отсутствие зазоров в соединениях более 0,3мм., время 12ч.
Слева на право Андрей из Рязани, Пантелей из Питера, Виталий из Краснодара с тренерами.
Объект тренировок оконная рама, один из критериев контроля,- отсутствие зазоров в соединениях более 0,3мм., время 12ч.
Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
А вчера прокатились в Сокольники на традиционный Слет мастеровых. http://rubankov.ru/festival/news https://www.youtube.com/watch?v=J5dR5_GpqcE
Фотографии позже, пока ссылка на короткое обзорное видео о событии. Рязанский верстачек и студенты мелькнули в начале 2й минуты.https://www.youtube.com/watch?v=mxhAAQnexxU Ребята утерли нос мастистым мастерам нашими наработками (конструкция и оснащение верстака, авторские циркули, табуреты...).
Благо мицубиси делика не подводит и выдерживает регулярные марш броски )
Сегодня в Москве в Сокольниках мои уважаемые выпускники знакомятся с новинками и последними разработками производителей станков, приспособлений, инструментов. Все два дня на слете непрерывно тренируются сборные мебельщиков и столяров.
С уважением и проч.
Фотографии позже, пока ссылка на короткое обзорное видео о событии. Рязанский верстачек и студенты мелькнули в начале 2й минуты.https://www.youtube.com/watch?v=mxhAAQnexxU Ребята утерли нос мастистым мастерам нашими наработками (конструкция и оснащение верстака, авторские циркули, табуреты...).
Благо мицубиси делика не подводит и выдерживает регулярные марш броски )
Сегодня в Москве в Сокольниках мои уважаемые выпускники знакомятся с новинками и последними разработками производителей станков, приспособлений, инструментов. Все два дня на слете непрерывно тренируются сборные мебельщиков и столяров.
С уважением и проч.
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