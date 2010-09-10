Сообщение ivanes » 12 мар 2018, 14:44

Русак писал(а): все хотят быть инженерами и сидя в кабинете переводить бумагу... а реальные рабочие профессии не в почете из-за мизерных окладов, у нас электромонтер получает 15 т.р.

Никто из рабочих профессий не имеет мизерных окладов.У них не оклад,а заработок.Скажем сварщик (газо-электродуговой) получает не меньше инженера. В Северодвинске он получает до 150 тыс руб.В Питере при сварке кормовой части Мистралей оператор аргоновой сварки получал до 300 тыс. Спросите у сварщика в ЖЭУ.Спросите у оператора обрабатывающего центра на Теплоприборе.В советское время большая часть пролетариев получала не менее 200 руб\мес.начальники обязаны были выводить такие з/платы. Мало кто знал,что переводе на обрабатывающие центры -станки с числовым управлением в Рязани были забастовки пролетариата.Директора избавлялись не от бастующих,а продавали эти центры. На Центролите ликвидировали автоматику на линии мелкого литься,на САМе кто раскурочил импортную автоматическую линию производства печатных плат и литься корпусов замков.