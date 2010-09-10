Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6947
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение ivanes » Сегодня, 19:05

Смотрю как российские учащиеся колледжей привозят с международных соревнований по профмастерству медали. Один сделал оригинальную тумбочку,другой оконную раму за смену рабочую. Есть ли среди участников соревнований учащиеся рязанских колледжей? Строительный,радиоэлектронный, станкостроительный,политех.
Посмотрел в теме фото. А кто нибудь из Рязани или области принимал участие,хотя бы в отборе в сборную России?
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