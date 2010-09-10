Сообщение ivanes » Сегодня, 19:05

Смотрю как российские учащиеся колледжей привозят с международных соревнований по профмастерству медали. Один сделал оригинальную тумбочку,другой оконную раму за смену рабочую. Есть ли среди участников соревнований учащиеся рязанских колледжей? Строительный,радиоэлектронный, станкостроительный,политех.

Посмотрел в теме фото. А кто нибудь из Рязани или области принимал участие,хотя бы в отборе в сборную России?