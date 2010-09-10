Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Привет всем )
Сейчас российская сборная тренируется в Бразилии в городе Аракуара. В том числе и рязанец выпускник нашего колледжа Андрюша Потапов. Через неделю он летит в Мельбурн и примет участие (вне конкурса) в чемпионате Австралии. В июне Китай. В июле по результатам соперничества между Андреем и Пантелеем из Питера, будет решено, кто из них представит Россию на чемпионате мира в Казани!
TV Brazil: http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regia ... pZaFX4eJ6o
Более подробно на FB https://www.facebook.com/festool.ryazan
Если кто то еще сомневается, стоит ли учится столярному делу, милости прошу отведать кашу из топора на рязанском фестивале "Косопузая Рязань" 15 мая на Солнечную 6.
С уважением и проч.
Сейчас российская сборная тренируется в Бразилии в городе Аракуара. В том числе и рязанец выпускник нашего колледжа Андрюша Потапов. Через неделю он летит в Мельбурн и примет участие (вне конкурса) в чемпионате Австралии. В июне Китай. В июле по результатам соперничества между Андреем и Пантелеем из Питера, будет решено, кто из них представит Россию на чемпионате мира в Казани!
TV Brazil: http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regia ... pZaFX4eJ6o
Более подробно на FB https://www.facebook.com/festool.ryazan
Если кто то еще сомневается, стоит ли учится столярному делу, милости прошу отведать кашу из топора на рязанском фестивале "Косопузая Рязань" 15 мая на Солнечную 6.
С уважением и проч.
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