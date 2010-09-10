Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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ogc
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 20:58

Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)

Сообщение ogc » Сегодня, 05:44

https://www.facebook.com/festool.ryazan ... 0809954123
http://polytech-rzn.ru/?p=11574
http://ryazpressa.ru/%D0%B2-%D1%80%D1%8 ... _CRfiE6KPA
За короткое время работы фестиваля выпито 9 самоваров чая и съедено 2 казана каши из топора :)
приёмная комиссия начинает работу с 1 июня :)
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