Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Re: Обучение волшебству столярного дела (выпускников 9х классов)
https://www.facebook.com/festool.ryazan ... 0809954123
http://polytech-rzn.ru/?p=11574
http://ryazpressa.ru/%D0%B2-%D1%80%D1%8 ... _CRfiE6KPA
За короткое время работы фестиваля выпито 9 самоваров чая и съедено 2 казана каши из топора
приёмная комиссия начинает работу с 1 июня
http://polytech-rzn.ru/?p=11574
http://ryazpressa.ru/%D0%B2-%D1%80%D1%8 ... _CRfiE6KPA
За короткое время работы фестиваля выпито 9 самоваров чая и съедено 2 казана каши из топора
приёмная комиссия начинает работу с 1 июня
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