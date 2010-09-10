Ужасные дилеры опель в рязани
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
Ужасные дилеры опель в рязани
Дилеры UZ-DAEWOO GENTRA в Челябинске - их нет здесь На Ленина,2 и то закрыли салон
Хочу DAEWOO GENTRA
Хочу DAEWOO GENTRA
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