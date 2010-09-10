Ужасные дилеры опель в рязани

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vistailDom
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26

Ужасные дилеры опель в рязани

Сообщение vistailDom » 14 минут назад

Дилеры UZ-DAEWOO GENTRA в Челябинске - их нет здесь На Ленина,2 и то закрыли салон
Хочу DAEWOO GENTRA
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