Сообщение ФрекенСнорк » 02 ноя 2015, 16:44

Гендальф, "Властелин колец"Вы знаете, что добро должно побеждать зло не только в сказках. Поэтому готовы помогать всем, кто обратиться к вам за помощью. Вы отличный учитель и наставник, и у вас в запасе всегда есть парочка волшебных заклинаний на все случаи жизни.пы.сы. а ещё Тарантино меня бы снимал в кино. феерично, чегоуж.