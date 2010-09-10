Прикольный тест
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Re: Прикольный тест
Вы родились в XI веке в Египте и были женщиной. Ваш талант и красноречие выделяли вас из толпы. В прошлой жизни вы были проповедником или известным автором древних рукописей.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Прикольный тест
http://arzamas.academy/materials/555
6 из 13 )))
6 из 13 )))
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Прикольный тест
У меня почему то не открывается тест, можно еще ссылочку.
Re: Прикольный тест
dimik22 писал(а):У меня почему то не открывается тест, можно еще ссылочку.
http://arzamas.academy/materials/555
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Прикольный тест
https://readrate.com/rus/news/syshchik-v-yubke-kto-vy
Позвольте представиться - мисс Марпл ))))
Позвольте представиться - мисс Марпл ))))
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Прикольный тест
А вот ещё...
Проверь, приняли бы тебя на работу в Японии:
http://jokesland.net.ru/riveriqgame.html
Заранее прошу прощения, если было
Проверь, приняли бы тебя на работу в Японии:
http://jokesland.net.ru/riveriqgame.html
Заранее прошу прощения, если было
Ты не смотри, куда я говорю, а слушай, куда я показываю.
Re: Прикольный тест
http://www.nat-geo.ru/test/331-magellan ... /?result=2
Любитель путешествий. На 3 вопроса неправильно ответила.
Любитель путешествий. На 3 вопроса неправильно ответила.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 20 июн 2015, 14:46
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Прикольный тест
не переходит по ссылке?
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Прикольный тест
http://diletant.media/personality_test/test/26251422/
разрешите представиться- Марлон Брандо
разрешите представиться- Марлон Брандо
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Прикольный тест
ФрекенСнорк писал(а):http://diletant.media/personality_test/test/26251422/
разрешите представиться- Марлон Брандо
О. у нас даже имена похожи - я Мэрилин Монро
Re: Прикольный тест
http://www.adme.ru/tvorchestvo-kino/tes ... j-1085110/
Вот тебе и здрасьте ))))
Вот тебе и здрасьте ))))
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Прикольный тест
Гендальф, "Властелин колец"
Вы знаете, что добро должно побеждать зло не только в сказках. Поэтому готовы помогать всем, кто обратиться к вам за помощью. Вы отличный учитель и наставник, и у вас в запасе всегда есть парочка волшебных заклинаний на все случаи жизни.
пы.сы. а ещё Тарантино меня бы снимал в кино. феерично, чегоуж.
Вы знаете, что добро должно побеждать зло не только в сказках. Поэтому готовы помогать всем, кто обратиться к вам за помощью. Вы отличный учитель и наставник, и у вас в запасе всегда есть парочка волшебных заклинаний на все случаи жизни.
пы.сы. а ещё Тарантино меня бы снимал в кино. феерично, чегоуж.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Прикольный тест
а вот еще тест http://qryx.ru/item/1701-1975
Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.
- novinka
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 10 фев 2015, 14:33
- Откуда: Россия Москва
- Контактная информация:
Re: Прикольный тест
Очень интересная статья на эту тему под названием Мифы о мозговом штурме отлично раскрывает причины формирования новых идей и то, что может тормозить их появление. Этот труд принадлежит американскому журналисту Алексу Осборну, который еще в далеком 1942 году освятил в своей книге под названием “Как мыслить выше”. Думаю, что стоит внимательно ознакомиться с его трудом.
Я не расстроена тем, что ты солгал мне, я расстроена тем, что теперь не могу верить тебе.
Re: Прикольный тест
novinka, ну полезного в этой статье ничего нет...
Re: Прикольный тест
Определение возраста женщины по её лицу:
https://lady.mail.ru/article/489490-voz ... t-zvezdam/
https://lady.mail.ru/article/489490-voz ... t-zvezdam/
Re: Прикольный тест
Тест на основании цветовосприятия:
https://news.rambler.ru/tests/36205829- ... rit-o-vas/
Мой результат:
Практически все оттенки были мною восприняты как "синий". На форуме, помню, тема была "Какого цвета Ваша душа". Смысл того теста тогда не понял - а оказалось вон оно что
https://news.rambler.ru/tests/36205829- ... rit-o-vas/
Мой результат:
- в точности соответствует моему характеруВы достаточно замкнутый человек и тратите много времени на размышления о жизни. Вы доверяете только тем, кто доказал вам свою лояльность и преданность
Практически все оттенки были мною восприняты как "синий". На форуме, помню, тема была "Какого цвета Ваша душа". Смысл того теста тогда не понял - а оказалось вон оно что
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 минуту назад
Re: Прикольный тест
Секс-тестик))) Сюда не вставляется, поэтому только через обменник(((
http://TransFiles.ru/ijafp
Просто переименуйте расширение sex на exe
http://TransFiles.ru/ijafp
Просто переименуйте расширение sex на exe
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