Прикольный тест

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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Прикольный тест

Сообщение Customer » 23 сен 2015, 09:22

Вы родились в XI веке в Египте и были женщиной. Ваш талант и красноречие выделяли вас из толпы. В прошлой жизни вы были проповедником или известным автором древних рукописей.
Ты - это ты, а я - это я.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Прикольный тест

Сообщение ZZ » 23 сен 2015, 11:59

http://arzamas.academy/materials/555

6 из 13 )))
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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dimik22
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 15:37
Откуда: Москва

Re: Прикольный тест

Сообщение dimik22 » 24 сен 2015, 16:08

У меня почему то не открывается тест, можно еще ссылочку.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Прикольный тест

Сообщение ZZ » 24 сен 2015, 17:15

dimik22 писал(а):У меня почему то не открывается тест, можно еще ссылочку.

http://arzamas.academy/materials/555
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Прикольный тест

Сообщение ZZ » 28 сен 2015, 22:12

https://readrate.com/rus/news/syshchik-v-yubke-kto-vy
Позвольте представиться - мисс Марпл ))))
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Джесси
Гость RZN.info
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 21 янв 2011, 20:56
Откуда: Рязань

Re: Прикольный тест

Сообщение Джесси » 28 сен 2015, 22:59

А вот ещё...
Проверь, приняли бы тебя на работу в Японии:
http://jokesland.net.ru/riveriqgame.html
Заранее прошу прощения, если было :oops:
Ты не смотри, куда я говорю, а слушай, куда я показываю.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Прикольный тест

Сообщение ZZ » 10 окт 2015, 20:51

http://www.nat-geo.ru/test/331-magellan ... /?result=2
Любитель путешествий. На 3 вопроса неправильно ответила.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Светуля225
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 июн 2015, 14:46
Откуда: Москва
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Светуля225

Re: Прикольный тест

Сообщение Светуля225 » 10 окт 2015, 22:12

не переходит по ссылке?
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Прикольный тест

Сообщение ФрекенСнорк » 16 окт 2015, 12:08

http://diletant.media/personality_test/test/26251422/
разрешите представиться- Марлон Брандо :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1760
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Прикольный тест

Сообщение АЛСНщик » 17 окт 2015, 10:55

ФрекенСнорк писал(а):http://diletant.media/personality_test/test/26251422/
разрешите представиться- Марлон Брандо :D

О. у нас даже имена похожи - я Мэрилин Монро :? :shock: :lol:
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Прикольный тест

Сообщение ZZ » 02 ноя 2015, 16:07

http://www.adme.ru/tvorchestvo-kino/tes ... j-1085110/

Вот тебе и здрасьте ))))
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Прикольный тест

Сообщение ФрекенСнорк » 02 ноя 2015, 16:44

Гендальф, "Властелин колец"

Вы знаете, что добро должно побеждать зло не только в сказках. Поэтому готовы помогать всем, кто обратиться к вам за помощью. Вы отличный учитель и наставник, и у вас в запасе всегда есть парочка волшебных заклинаний на все случаи жизни.
:D :D :D
пы.сы. а ещё Тарантино меня бы снимал в кино. феерично, чегоуж.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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grimes
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 17:11
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Re: Прикольный тест

Сообщение grimes » 12 ноя 2015, 08:56

а вот еще тест http://qryx.ru/item/1701-1975
Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.
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novinka
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 14:33
Откуда: Россия Москва
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Re: Прикольный тест

Сообщение novinka » 21 дек 2015, 16:48

Очень интересная статья на эту тему под названием Мифы о мозговом штурме отлично раскрывает причины формирования новых идей и то, что может тормозить их появление. Этот труд принадлежит американскому журналисту Алексу Осборну, который еще в далеком 1942 году освятил в своей книге под названием “Как мыслить выше”. Думаю, что стоит внимательно ознакомиться с его трудом.
Я не расстроена тем, что ты солгал мне, я расстроена тем, что теперь не могу верить тебе.
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PiterGrif
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:35

Re: Прикольный тест

Сообщение PiterGrif » 26 дек 2015, 11:48

novinka, ну полезного в этой статье ничего нет...
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1760
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Прикольный тест

Сообщение АЛСНщик » 09 мар 2016, 15:43

Определение возраста женщины по её лицу:
https://lady.mail.ru/article/489490-voz ... t-zvezdam/
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1760
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Прикольный тест

Сообщение АЛСНщик » 28 фев 2017, 16:15

Тест на основании цветовосприятия:
https://news.rambler.ru/tests/36205829- ... rit-o-vas/
Мой результат:
Вы достаточно замкнутый человек и тратите много времени на размышления о жизни. Вы доверяете только тем, кто доказал вам свою лояльность и преданность
- в точности соответствует моему характеру ;)
Практически все оттенки были мною восприняты как "синий". На форуме, помню, тема была "Какого цвета Ваша душа". Смысл того теста тогда не понял - а оказалось вон оно что ;)
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Барбарисса
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 минуту назад

Re: Прикольный тест

Сообщение Барбарисса » 15 минут назад

Секс-тестик))) Сюда не вставляется, поэтому только через обменник(((
http://TransFiles.ru/ijafp
Просто переименуйте расширение sex на exe
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