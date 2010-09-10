Сообщение Joker* » 23 ноя 2016, 21:03

Gholbirisa писал(а): Вот-вот. Сколько не ходила по врачам, реальной помощи не дождалась. Заглушат симптомы, а первопричину не ищут и искать не хотят. А если настаиваешь, что здесь болит, вообще о психотерапевте намекают.

Сейчас везде бардак. так что спасайся кто как может и чем может. Мы вот прививки не ставим от гриппа и так далее, мы стараемся вирусными не болеть, для этого профилактику делаем, ЗОЖ ведем и так далее, сли все же это не спасло - тут главное вовремя заметить, что заболеваешь. Я обычно просто завариваю Флюколдекс и стараюсь отоспаться. пары дней такого лечения хватает за глаза, чтобы выздороветь