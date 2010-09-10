Медицина и здоровье - есть ли связь?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11126
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Медицина и здоровье - есть ли связь?

Сообщение UNCLE1911 » 07 окт 2016, 09:58

Gholbirisa писал(а):Вот-вот. Сколько не ходила по врачам, реальной помощи не дождалась. Заглушат симптомы, а первопричину не ищут и искать не хотят. А если настаиваешь, что здесь болит, вообще о психотерапевте намекают.

Это все от клещей.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5624
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Медицина и здоровье - есть ли связь?

Сообщение ivanes » 26 окт 2016, 16:09

прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Рязанской области в сумме 9 829 757,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 9 817 338,3 тыс. рублей;
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТФОМС РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ТФОМС РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
Всего расходов 9 857 277,2 тыс руб
http://docs.cntd.ru/document/432812185
Это все расходы Рязанской обл на медицину.
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Joker*
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 17:43

Re: Медицина и здоровье - есть ли связь?

Сообщение Joker* » 23 ноя 2016, 21:03

Gholbirisa писал(а):Вот-вот. Сколько не ходила по врачам, реальной помощи не дождалась. Заглушат симптомы, а первопричину не ищут и искать не хотят. А если настаиваешь, что здесь болит, вообще о психотерапевте намекают.

Сейчас везде бардак. так что спасайся кто как может и чем может. Мы вот прививки не ставим от гриппа и так далее, мы стараемся вирусными не болеть, для этого профилактику делаем, ЗОЖ ведем и так далее, сли все же это не спасло - тут главное вовремя заметить, что заболеваешь. Я обычно просто завариваю Флюколдекс и стараюсь отоспаться. пары дней такого лечения хватает за глаза, чтобы выздороветь
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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Медицина и здоровье - есть ли связь?

Сообщение Gholbirisa » 29 ноя 2016, 13:23

Ничего странно в этом нету,кто болен тот и пьет таблетки,а не болен то и не вспоминает про них.
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ezdok
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 06 июл 2010, 01:11
Откуда: рязань

Re: Медицина и здоровье - есть ли связь?

Сообщение ezdok » 29 ноя 2016, 19:56

20 дней ждал невролога, к моему визиту он ушел на больничный.Плюс 1день и два милых доктора - участковый и хирург быстро наметили план лечения, но общий анализ крови плюс 2 недели, рентген- не стал ждать сделал за деньги и по протекции. Наконец дорвался до физио процедур и после однократно продемонстрированной усталости персонала и нормального приема врачем сделан 1 сеанс, и кабинет закрылся на ремонт без обозначения срока окончания,
было предложено ехать на керамику.Болезнь не смертельная, раз пишу,но ведь есть и другие. Ваша поликлиника №2 напомнила сюжет из уральских пельменей про почту.
я уеду, я непременно уеду
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Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36

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Сообщение Ernestmiree » 13 минут назад

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