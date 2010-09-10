Медицина и здоровье - есть ли связь?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Joker*
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 17:43

Re: Медицина и здоровье - есть ли связь?

Сообщение Joker* » 23 ноя 2016, 21:03

Gholbirisa писал(а):Вот-вот. Сколько не ходила по врачам, реальной помощи не дождалась. Заглушат симптомы, а первопричину не ищут и искать не хотят. А если настаиваешь, что здесь болит, вообще о психотерапевте намекают.

Сейчас везде бардак. так что спасайся кто как может и чем может. Мы вот прививки не ставим от гриппа и так далее, мы стараемся вирусными не болеть, для этого профилактику делаем, ЗОЖ ведем и так далее, сли все же это не спасло - тут главное вовремя заметить, что заболеваешь. Я обычно просто завариваю Флюколдекс и стараюсь отоспаться. пары дней такого лечения хватает за глаза, чтобы выздороветь
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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Медицина и здоровье - есть ли связь?

Сообщение Gholbirisa » 29 ноя 2016, 13:23

Ничего странно в этом нету,кто болен тот и пьет таблетки,а не болен то и не вспоминает про них.
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ezdok
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 06 июл 2010, 01:11
Откуда: рязань

Re: Медицина и здоровье - есть ли связь?

Сообщение ezdok » 29 ноя 2016, 19:56

20 дней ждал невролога, к моему визиту он ушел на больничный.Плюс 1день и два милых доктора - участковый и хирург быстро наметили план лечения, но общий анализ крови плюс 2 недели, рентген- не стал ждать сделал за деньги и по протекции. Наконец дорвался до физио процедур и после однократно продемонстрированной усталости персонала и нормального приема врачем сделан 1 сеанс, и кабинет закрылся на ремонт без обозначения срока окончания,
было предложено ехать на керамику.Болезнь не смертельная, раз пишу,но ведь есть и другие. Ваша поликлиника №2 напомнила сюжет из уральских пельменей про почту.
я уеду, я непременно уеду
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Медицина и здоровье - есть ли связь?

Сообщение polpol » Сегодня, 13:11

Мария, будет опасным недооценить возникшее депрессивное состояние. В депрессии нет ничего привлекательного или романтичного, так как она разрушает личность человека, сказываясь не только на нем самом, но и на его близких. Советы «перестать ныть» и «взять себя в руки» не только бесполезны, но и очень вредны! Полезно будет ознакомиться с эффективными методами лечения депрессии https://filzor.ru/news/lechenie-depressii/ И не стоит отчаиваться, депрессия успешно лечится при правильном подходе!
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