Сообщение Vredtech » 05 авг 2013, 14:13

В парке около Областной Филармонии на днях поставили небольшую скульптурную композицию - грибы с глазами. Энтот образец скульптурного искусства осмотрел лично, остался весьма удовлетворён и доволен видом.

Эти грибы наверняка станут одним из "фоновых образов" города - сфоткаться там, осмотреть, потереть чего нибудь (бронза всё-таки) на счастье.



Внимание, вопрос!



Что у этих грибов будут тереть и полировать люди? Я бы предложил ящерку.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.