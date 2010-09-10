В Рязани грибы с глазами
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20 сообщений • Страница 1 из 1
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3371
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
В Рязани грибы с глазами
В парке около Областной Филармонии на днях поставили небольшую скульптурную композицию - грибы с глазами. Энтот образец скульптурного искусства осмотрел лично, остался весьма удовлетворён и доволен видом.
Эти грибы наверняка станут одним из "фоновых образов" города - сфоткаться там, осмотреть, потереть чего нибудь (бронза всё-таки) на счастье.
Внимание, вопрос!
Что у этих грибов будут тереть и полировать люди? Я бы предложил ящерку.
Эти грибы наверняка станут одним из "фоновых образов" города - сфоткаться там, осмотреть, потереть чего нибудь (бронза всё-таки) на счастье.
Внимание, вопрос!
Что у этих грибов будут тереть и полировать люди? Я бы предложил ящерку.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: В Рязани грибы с глазами
Сами грибы хорошие, но колобок, на котором они стоят мог бы иметь радиус побольше. А ещё жалко места, на котором в прошлом году филармония проводила бесплатные концерты.
Re: В Рязани грибы с глазами
Лучше тереть шляпку гриба. Грибные места легче будет находить в лесу.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3371
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: В Рязани грибы с глазами
Их там три гриба... и такую площадь шляпки проблематично затереть.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: В Рязани грибы с глазами
ого
вот мутанты пошли, грибы грибочки
вот мутанты пошли, грибы грибочки
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1536
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: В Рязани грибы с глазами
Я бы этот парк отдал ,например,под парк скульптур малых форм.Места там полно и идея оживить там отдельные уголки сама напрашивается.
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
Re: В Рязани грибы с глазами
Два раза там был мимоходом после установки грибов, вечной компании на ступеньках с пивом и семками не было. И публика на лавочках сидит приличная.
Re: В Рязани грибы с глазами
DS писал(а):Сами грибы хорошие, но колобок, на котором они стоят мог бы иметь радиус побольше. А ещё жалко места, на котором в прошлом году филармония проводила бесплатные концерты.
Ну так на конкурсе был проект по-интересней, сходил бы проголосовал?!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 05 сен 2013, 00:30
Re: В Рязани грибы с глазами
ВРУНГЕЛЬ писал(а):DS писал(а):Сами грибы хорошие, но колобок, на котором они стоят мог бы иметь радиус побольше. А ещё жалко места, на котором в прошлом году филармония проводила бесплатные концерты.
Ну так на конкурсе был проект по-интересней, сходил бы проголосовал?!
А зачем? Люди только умеют и тыкать, а сами то нечего не делают, чтобы было лучше.
Re: В Рязани грибы с глазами
Это про секретарей Рязанского обкома КПСС с 1948 по 1991г.
А.Ларионов - 12 лет,похоронен в Рязани
К.Гришин -7лет,похоронен в Москве,
Н.Приезжев -18 лет,похоронен в Москве,
П.Смольский -2 года,похоронен в Москве,
Л.Хитрун -4 года,похоронен в Москве.
Это не рязанские грибки у Рязанской власти. Секретари обкома КПСС.
А.Ларионов - 12 лет,похоронен в Рязани
К.Гришин -7лет,похоронен в Москве,
Н.Приезжев -18 лет,похоронен в Москве,
П.Смольский -2 года,похоронен в Москве,
Л.Хитрун -4 года,похоронен в Москве.
Это не рязанские грибки у Рязанской власти. Секретари обкома КПСС.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: В Рязани грибы с глазами
Сложный глаз стрекозы состоит из множества (1000-28000) длинных цилиндрических зрительных единиц - омматидиев. В омматидии выделяются три типа элементов: оптический (Светопреломляющий), сенсорный (светочувствительный), пигментный (светоизолирующий).
Это вам не придуманные глаза грибов, это реальность.
И если это сообщение удалят как несоответствующее теме - я накопаю все несоответствующие посты николса...
Это вам не придуманные глаза грибов, это реальность.
И если это сообщение удалят как несоответствующее теме - я накопаю все несоответствующие посты николса...
Re: В Рязани грибы с глазами
В Рязани - грибы с глазами, а в мире столько всяческих чудес!!!
http://ofigenno.cc/prirodnye-fenomeny
http://ofigenno.cc/prirodnye-fenomeny
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: В Рязани грибы с глазами
грибы с глазами стали брендом Рязани. Рисунки нанесены на бокалы,на блюдца и тарелки. Подарки эти я уже получил.
Еще шоколад плиточный фирмы Юнион.Изготовитель расположен на ул.Советской Армии,22,юр.адрес в Захаровском районе. Получил подарочный вариант чая .Коробка металлическая стоить дороже содержимого в ней чая.От чайной фабрики.
Еще шоколад плиточный фирмы Юнион.Изготовитель расположен на ул.Советской Армии,22,юр.адрес в Захаровском районе. Получил подарочный вариант чая .Коробка металлическая стоить дороже содержимого в ней чая.От чайной фабрики.
Re: В Рязани грибы с глазами
В Рязани купил кружку и блюдце,на которых есть рисунки всех видов грибов с глазами,которые глядят,когда их едят. Даже есть мухомор. Потом купил русскую печь с надписью "Рязань". Жаль не положили на печь Емелю.
Re: В Рязани грибы с глазами
Чувствуется размах... на славу погусарил дедушка
Этот глядит особенно внимательно, да...
Дык... он внутри печи, грибов наелся и прячется там
ivanes писал(а):В Рязани купил кружку и блюдце,на которых есть рисунки всех видов грибов с глазами,которые глядят,когда их едят. Даже есть мухомор.
Этот глядит особенно внимательно, да...
ivanes писал(а): Потом купил русскую печь с надписью "Рязань". Жаль не положили на печь Емелю.
Дык... он внутри печи, грибов наелся и прячется там
Re: В Рязани грибы с глазами
Шварц писал(а):Этот глядит особенно внимательно, да...
Он моргает глазми и что-то записывает на листочке березы
Re: В Рязани грибы с глазами
koten писал(а):Шварц писал(а):Этот глядит особенно внимательно, да...
Он моргает глазми и что-то записывает на листочке березы
Кубатуру считает... потом помножит на тариф и опять ошибется...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: В Рязани грибы с глазами
Шварц писал(а):Кубатуру считает... потом помножит на тариф и опять ошибется...
" Первым свидетелем оказался Болванщик. Он подошел к трону, держа в одной руке чашку с чаем, а в другой бутерброд.
-- Прошу прощения. Ваше Величество,---начал он,--что я сюда явился с чашкой. Но я как раз чай пил, когда за мной пришли. Не успел кончить...
-- Мог бы успеть, -- сказал Король. -- Ты когда начал?
Болванщик взглянул на Мартовского Зайца, который шел за ним следом рука об руку с Соней.
-- Четырнадцатого марта кажется, -- проговорил он.
-- Пятнадцатого,--сказал Мартовский Заяц.
-- Шестнадцатого,--пробормотала Соня.
-- Запишите,--велел Король присяжным, и они быстро записали все три даты на грифельных досках, а потом сложили их и перевели в шиллинги и пенсы."
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: В Рязани грибы с глазами
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34
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