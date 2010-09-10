В Рязани грибы с глазами

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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3371
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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В Рязани грибы с глазами

Сообщение Vredtech » 05 авг 2013, 14:13

В парке около Областной Филармонии на днях поставили небольшую скульптурную композицию - грибы с глазами. Энтот образец скульптурного искусства осмотрел лично, остался весьма удовлетворён и доволен видом.
Эти грибы наверняка станут одним из "фоновых образов" города - сфоткаться там, осмотреть, потереть чего нибудь (бронза всё-таки) на счастье.

Внимание, вопрос!

Что у этих грибов будут тереть и полировать люди? Я бы предложил ящерку.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение DS » 05 авг 2013, 14:16

Сами грибы хорошие, но колобок, на котором они стоят мог бы иметь радиус побольше. А ещё жалко места, на котором в прошлом году филармония проводила бесплатные концерты.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение nikols » 05 авг 2013, 19:40

Лучше тереть шляпку гриба. Грибные места легче будет находить в лесу.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3371
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение Vredtech » 05 авг 2013, 21:00

Их там три гриба... и такую площадь шляпки проблематично затереть.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Der
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 июл 2013, 17:03

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение Der » 06 авг 2013, 16:31

ого
вот мутанты пошли, грибы грибочки
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Анахорет
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1536
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
Откуда: с околицы

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение Анахорет » 06 авг 2013, 17:41

Я бы этот парк отдал ,например,под парк скульптур малых форм.Места там полно и идея оживить там отдельные уголки сама напрашивается.
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение DS » 06 авг 2013, 19:58

Два раза там был мимоходом после установки грибов, вечной компании на ступеньках с пивом и семками не было. И публика на лавочках сидит приличная.
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 07 авг 2013, 11:46

DS писал(а):Сами грибы хорошие, но колобок, на котором они стоят мог бы иметь радиус побольше. А ещё жалко места, на котором в прошлом году филармония проводила бесплатные концерты.



Ну так на конкурсе был проект по-интересней, сходил бы проголосовал?!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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МаринаМаркес
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 00:30

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение МаринаМаркес » 06 сен 2013, 23:29

ВРУНГЕЛЬ писал(а):
DS писал(а):Сами грибы хорошие, но колобок, на котором они стоят мог бы иметь радиус побольше. А ещё жалко места, на котором в прошлом году филармония проводила бесплатные концерты.



Ну так на конкурсе был проект по-интересней, сходил бы проголосовал?!


А зачем? Люди только умеют и тыкать, а сами то нечего не делают, чтобы было лучше.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение nikols » 07 июл 2014, 21:29

Это про секретарей Рязанского обкома КПСС с 1948 по 1991г.
А.Ларионов - 12 лет,похоронен в Рязани
К.Гришин -7лет,похоронен в Москве,
Н.Приезжев -18 лет,похоронен в Москве,
П.Смольский -2 года,похоронен в Москве,
Л.Хитрун -4 года,похоронен в Москве.
Это не рязанские грибки у Рязанской власти. Секретари обкома КПСС.
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение pri » 08 июл 2014, 09:22

Сложный глаз стрекозы состоит из множества (1000-28000) длинных цилиндрических зрительных единиц - омматидиев. В омматидии выделяются три типа элементов: оптический (Светопреломляющий), сенсорный (светочувствительный), пигментный (светоизолирующий).

Это вам не придуманные глаза грибов, это реальность.

И если это сообщение удалят как несоответствующее теме - я накопаю все несоответствующие посты николса...
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение ZZ » 08 июл 2014, 12:58

В Рязани - грибы с глазами, а в мире столько всяческих чудес!!!

http://ofigenno.cc/prirodnye-fenomeny
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение ivanes » 18 янв 2016, 14:06

грибы с глазами стали брендом Рязани. Рисунки нанесены на бокалы,на блюдца и тарелки. Подарки эти я уже получил.
Еще шоколад плиточный фирмы Юнион.Изготовитель расположен на ул.Советской Армии,22,юр.адрес в Захаровском районе. Получил подарочный вариант чая .Коробка металлическая стоить дороже содержимого в ней чая.От чайной фабрики.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение ivanes » 15 июл 2016, 09:57

В Рязани купил кружку и блюдце,на которых есть рисунки всех видов грибов с глазами,которые глядят,когда их едят. Даже есть мухомор. Потом купил русскую печь с надписью "Рязань". Жаль не положили на печь Емелю.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение Шварц » 15 июл 2016, 11:45

Чувствуется размах... на славу погусарил дедушка :D

ivanes писал(а):В Рязани купил кружку и блюдце,на которых есть рисунки всех видов грибов с глазами,которые глядят,когда их едят. Даже есть мухомор.


Этот глядит особенно внимательно, да... :shock:

ivanes писал(а): Потом купил русскую печь с надписью "Рязань". Жаль не положили на печь Емелю.


Дык... он внутри печи, грибов наелся и прячется там :twisted:
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1350
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение koten » 15 июл 2016, 13:49

Шварц писал(а):Этот глядит особенно внимательно, да... :shock:

Он моргает глазми и что-то записывает на листочке березы :mrgreen:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение Шварц » 15 июл 2016, 14:27

koten писал(а):
Шварц писал(а):Этот глядит особенно внимательно, да... :shock:

Он моргает глазми и что-то записывает на листочке березы :mrgreen:


Кубатуру считает... потом помножит на тариф :lol: и опять ошибется...
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение ФрекенСнорк » 15 июл 2016, 15:57

Шварц писал(а):Кубатуру считает... потом помножит на тариф и опять ошибется...

" Первым свидетелем оказался Болванщик. Он подошел к трону, держа в одной руке чашку с чаем, а в другой бутерброд.
-- Прошу прощения. Ваше Величество,---начал он,--что я сюда явился с чашкой. Но я как раз чай пил, когда за мной пришли. Не успел кончить...
-- Мог бы успеть, -- сказал Король. -- Ты когда начал?
Болванщик взглянул на Мартовского Зайца, который шел за ним следом рука об руку с Соней.
-- Четырнадцатого марта кажется, -- проговорил он.
-- Пятнадцатого,--сказал Мартовский Заяц.
-- Шестнадцатого,--пробормотала Соня.
-- Запишите,--велел Король присяжным, и они быстро записали все три даты на грифельных досках, а потом сложили их и перевели в шиллинги и пенсы."
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: В Рязани грибы с глазами

Сообщение ivanes » 03 сен 2016, 15:04

их едят
Изображение
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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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