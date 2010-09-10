Сообщение kdmk » 19 июл 2016, 16:58

Сейчас полетят тапки скорее всего, но я все же оставлю сообщение. Это ни в коем случае не реклама, а просто мое отношение к БАДам, прямо у нас в Рязани есть производство добавки на основе комплекса гуминовых и фульвовых кислот, с пол года назад угостил меня один из товарищей, который имеет отношение то ли к производству, то ли к реализации, не знаю. Так вот на вопрос от чего? он ответил от всего! ну я относился очень скептически к подобным вещам, кинул пузырек в холодильник и на какое то время забыл. у меня в этот момент была проблема с пищеводом, постоянная изжога и день и ночь, ходил по врачам, все, как один, ставят диагноз ГЭРБ и прописывают диету. Ну решил я пропить курс этой жидкости и примерно через неделю начал замечать, что потребность в гашении кислотности (по средствам соды, ренни, ортанола) начала угасать, через 2 изжога прошла полностью. почитав в интернете про полезные свойства гуминовых веществ - пришел в шок, почему настолько полезный продукт не имеет широкого распространения? может просто власти не выгодно иметь здоровое население...абсурд. в последствии заставил принимать этот препарат и маму и бабушку, у обоих хронические болячки уходят в ремиссию. так что бад баду рознь...