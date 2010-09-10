БАДы: без рекламы

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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JohnRunner
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 апр 2016, 12:47

Re: БАДы: без рекламы

Сообщение JohnRunner » 23 апр 2016, 22:42

витамины "Пентовит" я уважаю- отравился чем-нибудь не дай Бог- выпил таблеточку и уже частично нейтрализован яд. пентовит- это чисто группа б, причём самые мощные из группы б. они в блистере- каждая таблетка герметично упакована.
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Malaril
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 май 2016, 00:32

Re: БАДы: без рекламы

Сообщение Malaril » 06 май 2016, 01:37

Да не, бады – это детский сад, там ни о какой эффективности речи быть не может. Я в таких случаях беру нормальное надежное средство – визарсин. Работает отлично, и побочек никаких не замечал.
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das
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 24 апр 2010, 13:38

Re: БАДы: без рекламы

Сообщение das » 07 май 2016, 18:45

Malaril писал(а):Я в таких случаях беру нормальное надежное средство – визарсин. Работает отлично, и побочек никаких не замечал.

В каких "таких" случаях? :shock:
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: БАДы: без рекламы

Сообщение Вероника Климова » 12 май 2016, 14:07

Не доверяю я бадам, всё-таки они не панацея от всех болезней...
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kdmk
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 16:44

Re: БАДы: без рекламы

Сообщение kdmk » 19 июл 2016, 16:58

Сейчас полетят тапки скорее всего, но я все же оставлю сообщение. Это ни в коем случае не реклама, а просто мое отношение к БАДам, прямо у нас в Рязани есть производство добавки на основе комплекса гуминовых и фульвовых кислот, с пол года назад угостил меня один из товарищей, который имеет отношение то ли к производству, то ли к реализации, не знаю. Так вот на вопрос от чего? он ответил от всего! ну я относился очень скептически к подобным вещам, кинул пузырек в холодильник и на какое то время забыл. у меня в этот момент была проблема с пищеводом, постоянная изжога и день и ночь, ходил по врачам, все, как один, ставят диагноз ГЭРБ и прописывают диету. Ну решил я пропить курс этой жидкости и примерно через неделю начал замечать, что потребность в гашении кислотности (по средствам соды, ренни, ортанола) начала угасать, через 2 изжога прошла полностью. почитав в интернете про полезные свойства гуминовых веществ - пришел в шок, почему настолько полезный продукт не имеет широкого распространения? может просто власти не выгодно иметь здоровое население...абсурд. в последствии заставил принимать этот препарат и маму и бабушку, у обоих хронические болячки уходят в ремиссию. так что бад баду рознь...
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Marise
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 апр 2016, 15:54

Re: БАДы: без рекламы

Сообщение Marise » 20 июл 2016, 16:06

Мне нравится продукция Эвалар. Периодически пью их БАДы, потом чувствую себя здоровее. Недавно врач посоветовала эндокринол https://centralpharmacy.us/product/эндокринол-№30/ купить для щитовидной железы. Купила, выпила курс, все хорошо.
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Thogelv
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 20:43

Re: БАДы: без рекламы

Сообщение Thogelv » 04 авг 2016, 21:12

От бадов только вред, как в плане здоровья физического, так и психологического. Когда ты подсаживаешься как в какой-нибудь секте на это дело и молишься, чтобы сработало. С такого нервяка в итоге ничего работать и не будет. В этом плане визарсин ку-таб намного лучше: выпил и точно знаешь, что секс будет и молиться не надо.
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Anutka Krasa
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 08:49

Re: БАДы: без рекламы

Сообщение Anutka Krasa » 12 дек 2016, 08:51

Не согласна с теми, кто пишет, что везде одна химия. Все же можно найти биологически-активные добавки из натурального сырья. Если конечно верить составу и отзывам. У меня проблемы с пониженным гемоглобином, часто приходится прибегать к приему таблеток, в последнее время перешла на Гемобин, он из натурального животного гемоглобина, конечно, не сразу в это поверила, но нашла достоверную информацию, о том, что он одобрен НИИ Питания РАМН, Министерством здравоохранения и т.д.
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Lubov88
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 11:20

Re: БАДы: без рекламы

Сообщение Lubov88 » 13 дек 2016, 11:30

А я вообще при беременности его принимала, он не противопоказан. В отличие от других средств, Гемобином можно быстро повысить гем до нормы. А где вы нашли более подробную информацию о нем?
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: БАДы: без рекламы

Сообщение listen10 » 13 дек 2016, 18:27

Lubov88 писал(а): А где вы нашли более подробную информацию о нем?

Не нашел,и решил повысить гемоглобин стейками из свиньи. Любань,а вы нашли инфу о полезности легкопрожаренной шейки? Может быть сразу в сад?
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Anutka Krasa
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 08:49

Re: БАДы: без рекламы

Сообщение Anutka Krasa » 14 дек 2016, 08:08

gemobin.ru вот здесь посмотрите, я же тоже не хочу говорить голословно.
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Lubov88
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 11:20

Re: БАДы: без рекламы

Сообщение Lubov88 » 15 дек 2016, 12:01

Anutka Krasa писал(а):gemobin.ru вот здесь посмотрите, я же тоже не хочу говорить голословно.

Спасибо, написано, что в правду в составе животный гем, а не синтетический. Это здорово!
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Zina
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 23:26

Re: БАДы: без рекламы

Сообщение Zina » 52 минуты назад

бады - вещь, неоднократно с ай-херба и али заказываю, эффект от большинства из них лучше, чем от аптечных препаратов. Третий год борюсь с герпесом, помогло надолго избавиться коллоидное серебро и экстракт листьев оливы, а ведь бады же, иммуномодуляторы дали только временный эффект.
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