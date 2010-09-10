БАДы: без рекламы
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 апр 2016, 12:47
Re: БАДы: без рекламы
витамины "Пентовит" я уважаю- отравился чем-нибудь не дай Бог- выпил таблеточку и уже частично нейтрализован яд. пентовит- это чисто группа б, причём самые мощные из группы б. они в блистере- каждая таблетка герметично упакована.
Re: БАДы: без рекламы
Да не, бады – это детский сад, там ни о какой эффективности речи быть не может. Я в таких случаях беру нормальное надежное средство – визарсин. Работает отлично, и побочек никаких не замечал.
Re: БАДы: без рекламы
Malaril писал(а):Я в таких случаях беру нормальное надежное средство – визарсин. Работает отлично, и побочек никаких не замечал.
В каких "таких" случаях?
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: БАДы: без рекламы
Не доверяю я бадам, всё-таки они не панацея от всех болезней...
Re: БАДы: без рекламы
Сейчас полетят тапки скорее всего, но я все же оставлю сообщение. Это ни в коем случае не реклама, а просто мое отношение к БАДам, прямо у нас в Рязани есть производство добавки на основе комплекса гуминовых и фульвовых кислот, с пол года назад угостил меня один из товарищей, который имеет отношение то ли к производству, то ли к реализации, не знаю. Так вот на вопрос от чего? он ответил от всего! ну я относился очень скептически к подобным вещам, кинул пузырек в холодильник и на какое то время забыл. у меня в этот момент была проблема с пищеводом, постоянная изжога и день и ночь, ходил по врачам, все, как один, ставят диагноз ГЭРБ и прописывают диету. Ну решил я пропить курс этой жидкости и примерно через неделю начал замечать, что потребность в гашении кислотности (по средствам соды, ренни, ортанола) начала угасать, через 2 изжога прошла полностью. почитав в интернете про полезные свойства гуминовых веществ - пришел в шок, почему настолько полезный продукт не имеет широкого распространения? может просто власти не выгодно иметь здоровое население...абсурд. в последствии заставил принимать этот препарат и маму и бабушку, у обоих хронические болячки уходят в ремиссию. так что бад баду рознь...
Re: БАДы: без рекламы
Мне нравится продукция Эвалар. Периодически пью их БАДы, потом чувствую себя здоровее. Недавно врач посоветовала эндокринол https://centralpharmacy.us/product/эндокринол-№30/ купить для щитовидной железы. Купила, выпила курс, все хорошо.
Re: БАДы: без рекламы
От бадов только вред, как в плане здоровья физического, так и психологического. Когда ты подсаживаешься как в какой-нибудь секте на это дело и молишься, чтобы сработало. С такого нервяка в итоге ничего работать и не будет. В этом плане визарсин ку-таб намного лучше: выпил и точно знаешь, что секс будет и молиться не надо.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 дек 2016, 08:49
Re: БАДы: без рекламы
Не согласна с теми, кто пишет, что везде одна химия. Все же можно найти биологически-активные добавки из натурального сырья. Если конечно верить составу и отзывам. У меня проблемы с пониженным гемоглобином, часто приходится прибегать к приему таблеток, в последнее время перешла на Гемобин, он из натурального животного гемоглобина, конечно, не сразу в это поверила, но нашла достоверную информацию, о том, что он одобрен НИИ Питания РАМН, Министерством здравоохранения и т.д.
Re: БАДы: без рекламы
А я вообще при беременности его принимала, он не противопоказан. В отличие от других средств, Гемобином можно быстро повысить гем до нормы. А где вы нашли более подробную информацию о нем?
Re: БАДы: без рекламы
Lubov88 писал(а): А где вы нашли более подробную информацию о нем?
Не нашел,и решил повысить гемоглобин стейками из свиньи. Любань,а вы нашли инфу о полезности легкопрожаренной шейки? Может быть сразу в сад?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 дек 2016, 08:49
Re: БАДы: без рекламы
gemobin.ru вот здесь посмотрите, я же тоже не хочу говорить голословно.
Re: БАДы: без рекламы
Anutka Krasa писал(а):gemobin.ru вот здесь посмотрите, я же тоже не хочу говорить голословно.
Спасибо, написано, что в правду в составе животный гем, а не синтетический. Это здорово!
Re: БАДы: без рекламы
Я считаю если врач рекомендует принимать БАДЫ, то стоит принимать, а самолечением заниматься не следует.
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