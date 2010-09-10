Сообщение Gitara » 30 май 2014, 17:15

UNCLE1911 писал(а): Не обижайтесь. Тот, кто приходит на форум. защищает какую то свою позицию. высказывает какую то мысль, которая кажется ему единственно верной и вдругоказывается, что есть и другие мнения.

Просто вокруг меня (так случилось) много народу из Органов(всяческих)и я вижу, как портится там даже очень хороший изначально человек.

ЗЫ А почему не хотел Дядей Степой быть, это ведь идеал милиционера?

Я не обижаюсь. Приехала гости к сестре. Нашла старые газеты с этой статьей. Почему то сердце сжалось. Ведь мальчишки совсем. Как мать смогла такое пережить. Сразу два сына. Вот теперь за внука переживаю. Кто его знает во что может вляпаться. А Вам большое спасибо !