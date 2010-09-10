"оборотни в пагонах"
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Re: "оборотни в пагонах"
Абсолютно, не хотел быть, как дядя Степа............Так ему захотелось. У него вообще родители есть. Вместе решали.И в уши я дуть никому не собираюсь. Мне 65 лет и хамить я не умею. Вы уж извините, что я спросила. Не думала получить столько вопросов. Мне жаль молодых ребят.
Re: "оборотни в пагонах"
Не обижайтесь. Тот, кто приходит на форум. защищает какую то свою позицию. высказывает какую то мысль, которая кажется ему единственно верной и вдругоказывается, что есть и другие мнения.
Просто вокруг меня (так случилось) много народу из Органов(всяческих)и я вижу, как портится там даже очень хороший изначально человек.
ЗЫ А почему не хотел Дядей Степой быть, это ведь идеал милиционера?
Просто вокруг меня (так случилось) много народу из Органов(всяческих)и я вижу, как портится там даже очень хороший изначально человек.
ЗЫ А почему не хотел Дядей Степой быть, это ведь идеал милиционера?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: "оборотни в пагонах"
UNCLE1911 писал(а):Не обижайтесь. Тот, кто приходит на форум. защищает какую то свою позицию. высказывает какую то мысль, которая кажется ему единственно верной и вдругоказывается, что есть и другие мнения.
Просто вокруг меня (так случилось) много народу из Органов(всяческих)и я вижу, как портится там даже очень хороший изначально человек.
ЗЫ А почему не хотел Дядей Степой быть, это ведь идеал милиционера?
Я не обижаюсь. Приехала гости к сестре. Нашла старые газеты с этой статьей. Почему то сердце сжалось. Ведь мальчишки совсем. Как мать смогла такое пережить. Сразу два сына. Вот теперь за внука переживаю. Кто его знает во что может вляпаться. А Вам большое спасибо !
Re: "оборотни в пагонах"
Что-то явно тут пошло не так... Какой-то уж больно суровый приговор.
Оглашен приговор в отношении бывшего руководителя УФСКН России по Рязанской области: 8,5 лет тюрьмы и рекордный для силовиков штраф - 420 миллионов рублей.
Вдогонку, "Коммерсант" дополняет:
Оглашен приговор в отношении бывшего руководителя УФСКН России по Рязанской области: 8,5 лет тюрьмы и рекордный для силовиков штраф - 420 миллионов рублей.
Вдогонку, "Коммерсант" дополняет:
Кроме всего прочего, суд лишил экс-главу рязанского УФСКН медалей Жукова и "За отличие в охране общественного порядка", а также специального звания генерал-майора полиции.
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- Зарегистрирован: 06 май 2017, 04:26
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Приветствую Вас дамы и господа!
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