Сообщение Avrely » 05 мар 2016, 21:34

Завтра с 11 до 20 серфим в СО!!!

Лучше мокрый снег, чем грязь в городе!

20% скидка поможет в принятии правильного решения!

Паркуемся на служебной парковке и катаемся!!!

#srkso

#snowfamily