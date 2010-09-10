Сноуборд. Спорт.
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Сноуборд. Спорт.
Завтра с 11 до 20 серфим в СО!!!
Лучше мокрый снег, чем грязь в городе!
20% скидка поможет в принятии правильного решения!
Паркуемся на служебной парковке и катаемся!!!
#srkso
#snowfamily
Лучше мокрый снег, чем грязь в городе!
20% скидка поможет в принятии правильного решения!
Паркуемся на служебной парковке и катаемся!!!
#srkso
#snowfamily
Re: Сноуборд. Спорт.
Этот год вообще будет довольно интересным, в плане наличия матчей. Думаю что будет на что посмотреть, тем более что некоторые аналитики уже начали публиковать свои прогнозы и ожидания. Я вот думаю даже пару ставочек сделать в https://sportstavki.online/leonbets-bookmaker леонбетс, никогда не пробовал, думаю что будет интересно
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя