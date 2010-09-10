Сноуборд. Спорт.

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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Avrely
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 24 янв 2010, 22:24

Re: Сноуборд. Спорт.

Сообщение Avrely » 05 мар 2016, 21:34

Завтра с 11 до 20 серфим в СО!!!
Лучше мокрый снег, чем грязь в городе!
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Паркуемся на служебной парковке и катаемся!!!
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#snowfamily
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Сноуборд. Спорт.

Сообщение diaan » 51 минуту назад

Этот год вообще будет довольно интересным, в плане наличия матчей. Думаю что будет на что посмотреть, тем более что некоторые аналитики уже начали публиковать свои прогнозы и ожидания. Я вот думаю даже пару ставочек сделать в https://sportstavki.online/leonbets-bookmaker леонбетс, никогда не пробовал, думаю что будет интересно
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