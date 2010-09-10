Правильное питание, диеты
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 11:34
Re: Правильное питание, диеты
Да вообще лучше переходить на правильное сбалансированное питание и отказаться от сладкого и мучного (хотя бы уж минимизировать)! И обязательно - спорт! Если ни когда не занимались начинаем с бега и скакалки, ну и домашние упражнения! Потом переходим на фитнес или кроссфит, а потом уже можно и в тренажерный зал! Из "помощников" можно принимать редуксин лайт усиленную формулу - у него наболее натуральный состав и побочек нет! У нас девочка в тренажерке его сейчас пьет - хотя у нее диабет!!!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28
Re: Правильное питание, диеты
Ни в коем случае не мучайте себя диетами, они дают кратковременный результат..Только правильное питание..и , конечно же спорт..не ленитесь ))))))не плохо мотивируют не пропускать тренировки фитнес браслеты http://www.garmin.ru/watches/catalog/?fitness=Y , они отслеживает Ваши данные круглые сутки (пульс, давление), напоминают, что надо двигаться.
Re: Правильное питание, диеты
к диетологу или гастроэнтерологу сходите, они вам все расскажут. я после гастрита пересмотрел свое питание, ничего вредного не ем
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 11:34
Re: Правильное питание, диеты
Я помимо правильного питания принимала еще редуксин-лайт и ходила в тренажерку. Тогда удалось здорово похудеть в течении месяца. Я сбросила 7,5 кг при этом без особого труда и проблем.
Re: Правильное питание, диеты
лучше правильное питание установить на всю жизнь, при диетах витамины теряются, сама недавно узнала, теперь на диетах не сижу.
Re: Правильное питание, диеты
Да, диеты крайне ненадежны. Вес потом быстро возвращается
К слову, недавно был в Индии на отличном семинаре по правильному питанию http://ayurveda-india.ru/ru/panchakarma Узнал довольно много полезной инфы. Теперь стараюсь придерживаться правилам рациона по аюрведе. За полтора месяца скинул уже 4 кг
К слову, недавно был в Индии на отличном семинаре по правильному питанию http://ayurveda-india.ru/ru/panchakarma Узнал довольно много полезной инфы. Теперь стараюсь придерживаться правилам рациона по аюрведе. За полтора месяца скинул уже 4 кг
- Ledi Macbeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07
Re: Правильное питание, диеты
Магнусон писал(а):Да, диеты крайне ненадежны. Вес потом быстро возвращается
К слову, недавно был в Индии на отличном семинаре по правильному питанию Узнал довольно много полезной инфы. Теперь стараюсь придерживаться правилам рациона по аюрведе. За полтора месяца скинул уже 4 кг
В Индию лучше всего в йогу-тур по аюрведе ездить. На http://www.yogatrips.ru/ имеются специальные йога туры с опытными преподавателями. Вот в таком йога туре я познал, что аюрведа - это имеет опосредованное влияние на питание. Тут больше духовные, дыхательные и физические практики. Но при этом ты сам должен перейти на правильное питание.
Re: Правильное питание, диеты
Ledi Macbeth писал(а): Вот в таком йога туре я познал, что аюрведа - это имеет опосредованное влияние на питание. Тут больше духовные, дыхательные и физические практики. Но при этом ты сам должен перейти на правильное питание.
Т.е. просветления быть не может без правильного питания? )
- Ledi Macbeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07
Re: Правильное питание, диеты
Магнусон писал(а):Ledi Macbeth писал(а): Вот в таком йога туре я познал, что аюрведа - это имеет опосредованное влияние на питание. Тут больше духовные, дыхательные и физические практики. Но при этом ты сам должен перейти на правильное питание.
Т.е. просветления быть не может без правильного питания? )
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