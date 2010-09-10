Правильное питание, диеты

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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KristinaDemenko
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 11:34

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение KristinaDemenko » 20 ноя 2015, 10:53

Да вообще лучше переходить на правильное сбалансированное питание и отказаться от сладкого и мучного (хотя бы уж минимизировать)! И обязательно - спорт! Если ни когда не занимались начинаем с бега и скакалки, ну и домашние упражнения! Потом переходим на фитнес или кроссфит, а потом уже можно и в тренажерный зал! Из "помощников" можно принимать редуксин лайт усиленную формулу - у него наболее натуральный состав и побочек нет! У нас девочка в тренажерке его сейчас пьет - хотя у нее диабет!!!
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ирина199029
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение ирина199029 » 03 дек 2015, 14:10

Ни в коем случае не мучайте себя диетами, они дают кратковременный результат..Только правильное питание..и , конечно же спорт..не ленитесь ))))))не плохо мотивируют не пропускать тренировки фитнес браслеты http://www.garmin.ru/watches/catalog/?fitness=Y , они отслеживает Ваши данные круглые сутки (пульс, давление), напоминают, что надо двигаться.
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Zinchuk
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 18:43

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение Zinchuk » 04 дек 2015, 11:08

к диетологу или гастроэнтерологу сходите, они вам все расскажут. я после гастрита пересмотрел свое питание, ничего вредного не ем
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KristinaDemenko
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 11:34

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение KristinaDemenko » 10 дек 2015, 18:20

Я помимо правильного питания принимала еще редуксин-лайт и ходила в тренажерку. Тогда удалось здорово похудеть в течении месяца. Я сбросила 7,5 кг при этом без особого труда и проблем.
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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение Lira » 02 янв 2016, 17:17

лучше правильное питание установить на всю жизнь, при диетах витамины теряются, сама недавно узнала, теперь на диетах не сижу.
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Магнусон
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 18:19

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение Магнусон » 21 янв 2016, 15:02

Да, диеты крайне ненадежны. Вес потом быстро возвращается
К слову, недавно был в Индии на отличном семинаре по правильному питанию http://ayurveda-india.ru/ru/panchakarma Узнал довольно много полезной инфы. Теперь стараюсь придерживаться правилам рациона по аюрведе. За полтора месяца скинул уже 4 кг :)
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Магнусон
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 18:19

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение Магнусон » 14 мар 2017, 00:58

Ledi Macbeth писал(а): Вот в таком йога туре я познал, что аюрведа - это имеет опосредованное влияние на питание. Тут больше духовные, дыхательные и физические практики. Но при этом ты сам должен перейти на правильное питание.

Т.е. просветления быть не может без правильного питания? )
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Korpan_Vlad
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 16:41

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение Korpan_Vlad » 29 мар 2017, 17:01

состав - да, вопрос насущный. оращайте внимание, если фарш покупаете. туда пхнут всякие усилители вкуса термоядерные. лучше мясо самому в фарш перерабатывать.
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КассандраБло
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 18:30
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Re: Правильное питание, диеты

Сообщение КассандраБло » 06 апр 2017, 13:16

Считаю, что мучить себя диетами - это не лучший выход. Я например для того, чтобы очистить организм и нормализовать работу пищеварительной системы пользуюсь Лактомарином - http://lactomarin.ru/snizhenie-vesa. Это чудное средство мне здорово помогло, теперь ощущаю себя здоровой и счастливой.
Создание сайтов по демократичным ценам - http://webdirektor.bz.ua
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Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение Пушок » 10 апр 2017, 08:48

Конечно, мучить себя диетами не выход, но и травится всякой химией тоже ничего хорошего. Переходите на Правильное Питание, в интернете тонна всяких рецептов. Сегодня даже сама искала рецепт диетических мафинов, глаза разбегаются, не знаю из чего сделать ))))
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
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Grinii
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сегодня, 08:07

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение Grinii » 15 минут назад

Правильно питание, это раздельная пища, вот и все.
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Grinii
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сегодня, 08:07

Re: Правильное питание, диеты

Сообщение Grinii » 7 минут назад

Приведу пример из собственного опыта. У меня в детстве тоже было не правильное питание и поэтому
был очень плохой аппетит. Мои родители уже просто не знали что делать, когда я отказывался от казалось бы, самой вкусной еды. Как-то один раз пришли ко мне друзья и моя мама приготовила для всех салатик под названием "Черепаха". Я, вместе с моими друзьями, съели его буквально за 10 минут. Фишка этого салатика состояла в том, что он похож на живую черепашку и можно его есть раздельно, сначала панцирь, потом ножку и т.д. После этого случая, мои родители поняли, что аппетит у меня наладился от правильно поданного блюда при правильном питании. Рецепт этого салатика прост http://gcook.ru/salaty/recept-salata-cherepaxa.html, а форма заставляет съедать этот салатик с большим удовольствием.
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