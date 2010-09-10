Сообщение KristinaDemenko » 20 ноя 2015, 10:53

Да вообще лучше переходить на правильное сбалансированное питание и отказаться от сладкого и мучного (хотя бы уж минимизировать)! И обязательно - спорт! Если ни когда не занимались начинаем с бега и скакалки, ну и домашние упражнения! Потом переходим на фитнес или кроссфит, а потом уже можно и в тренажерный зал! Из "помощников" можно принимать редуксин лайт усиленную формулу - у него наболее натуральный состав и побочек нет! У нас девочка в тренажерке его сейчас пьет - хотя у нее диабет!!!