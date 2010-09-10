Правильное питание, диеты
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 11:34
Re: Правильное питание, диеты
Да вообще лучше переходить на правильное сбалансированное питание и отказаться от сладкого и мучного (хотя бы уж минимизировать)! И обязательно - спорт! Если ни когда не занимались начинаем с бега и скакалки, ну и домашние упражнения! Потом переходим на фитнес или кроссфит, а потом уже можно и в тренажерный зал! Из "помощников" можно принимать редуксин лайт усиленную формулу - у него наболее натуральный состав и побочек нет! У нас девочка в тренажерке его сейчас пьет - хотя у нее диабет!!!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28
Re: Правильное питание, диеты
Ни в коем случае не мучайте себя диетами, они дают кратковременный результат..Только правильное питание..и , конечно же спорт..не ленитесь ))))))не плохо мотивируют не пропускать тренировки фитнес браслеты http://www.garmin.ru/watches/catalog/?fitness=Y , они отслеживает Ваши данные круглые сутки (пульс, давление), напоминают, что надо двигаться.
Re: Правильное питание, диеты
к диетологу или гастроэнтерологу сходите, они вам все расскажут. я после гастрита пересмотрел свое питание, ничего вредного не ем
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 11:34
Re: Правильное питание, диеты
Я помимо правильного питания принимала еще редуксин-лайт и ходила в тренажерку. Тогда удалось здорово похудеть в течении месяца. Я сбросила 7,5 кг при этом без особого труда и проблем.
Re: Правильное питание, диеты
лучше правильное питание установить на всю жизнь, при диетах витамины теряются, сама недавно узнала, теперь на диетах не сижу.
Re: Правильное питание, диеты
Да, диеты крайне ненадежны. Вес потом быстро возвращается
К слову, недавно был в Индии на отличном семинаре по правильному питанию http://ayurveda-india.ru/ru/panchakarma Узнал довольно много полезной инфы. Теперь стараюсь придерживаться правилам рациона по аюрведе. За полтора месяца скинул уже 4 кг
К слову, недавно был в Индии на отличном семинаре по правильному питанию http://ayurveda-india.ru/ru/panchakarma Узнал довольно много полезной инфы. Теперь стараюсь придерживаться правилам рациона по аюрведе. За полтора месяца скинул уже 4 кг
Re: Правильное питание, диеты
Ledi Macbeth писал(а): Вот в таком йога туре я познал, что аюрведа - это имеет опосредованное влияние на питание. Тут больше духовные, дыхательные и физические практики. Но при этом ты сам должен перейти на правильное питание.
Т.е. просветления быть не может без правильного питания? )
- Korpan_Vlad
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 мар 2017, 16:41
Re: Правильное питание, диеты
состав - да, вопрос насущный. оращайте внимание, если фарш покупаете. туда пхнут всякие усилители вкуса термоядерные. лучше мясо самому в фарш перерабатывать.
- КассандраБло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 апр 2015, 18:30
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Re: Правильное питание, диеты
Считаю, что мучить себя диетами - это не лучший выход. Я например для того, чтобы очистить организм и нормализовать работу пищеварительной системы пользуюсь Лактомарином - http://lactomarin.ru/snizhenie-vesa. Это чудное средство мне здорово помогло, теперь ощущаю себя здоровой и счастливой.
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Re: Правильное питание, диеты
Конечно, мучить себя диетами не выход, но и травится всякой химией тоже ничего хорошего. Переходите на Правильное Питание, в интернете тонна всяких рецептов. Сегодня даже сама искала рецепт диетических мафинов, глаза разбегаются, не знаю из чего сделать ))))
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
Re: Правильное питание, диеты
Я против диет, но за правильное питание.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03 июл 2015, 19:20
Re: Правильное питание, диеты
Kirochka писал(а):Я против диет, но за правильное питание.
На самом то деле можно и витаминами организм посадить. Сидеть на диетах нужно правильно. К примеру яблочную диету использовать 1 день в неделю. А не заряжать яблочную диету на месяц, а потом удивляться откуда повышенная кислотность, а вместе с ней и гастрит. Из доп. средств - неплох усиленный редуксин лайт. Вот только принимать все стоит после врачебной консультации.
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